PSN Store Deal: Angebot der Woche für PS4 und PS5 freigeschaltet

Sony hat im PlayStation Store neue Angebote freigeschaltet. Der Deal of the Week umfasst mehrere Spiele der "Crash Bandicoot"-Reihe.

Neben den mehr als 1.000 Angeboten, die am gestrigen Mittwoch freigeschaltet wurden, wartet im PlayStation Store ebenfalls ein klassischer Deal of the Week auf preisbewusste Spieler. Er setzt sich aus mehreren Teilen der „Crash Bandicoot“-Reihe zusammen.

Der erste Deal lässt euch „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ günstiger kaufen. Statt 69,99 Euro werden im Rahmen des Sales nur 31,49 Euro fällig, was einem 55-Prozent-Rabatt entspricht.

Die 69,99 Euro müssen im regulären Handel längst nicht mehr gezahlt werden, sodass sich der tatsächliche Preisvorteil etwas reduziert. Auch ist zu beachten, dass „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ kürzlich ein Bestandteil des PS Plus Essential-Angebotes war, sodass die meisten Spieler den Titel bereits in der Bibliothek haben sollten.

Racing und Trilogy im Angebot

Ein weiterer Bestandteil des Deals of the Week ist „Crash Team Racing Nitro-Fueled“, das 65 Prozent günstiger für 13,99 statt 39,99 Euro im Angebot ist. Im PlayStation Store war der Titel zwar schon zweimal für diesen Preis zu haben, aber nicht in den letzten zwölf Monaten. Bei den jüngsten Sales wurden wiederholt 15,99 Euro aufgerufen.

Der nächste Deal im Bunde ist die „Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition“. Hier werden dank des 65-Prozent-Rabattes nur 20,99 statt 59,99 Euro fällig. Es gilt das gleiche wie für die Standardversion: Dieser Preis wurde im PlayStation Store zuletzt vor einem Jahr erreicht.

Bei der „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“, dem vierten und letzten Angebot des Sales, sank der Preis um 50 Prozent von 39,99 auf 19,99 Euro. Ein besonderes Angebot ist es nicht, da dieser Rabattpreis in den vergangenen Monaten in mehreren Sales gültig war.

Wie anfangs erwähnt wurden im PlayStation Store schon gestern zahlreiche Angebote freigeschaltet, bei denen es sich um Spiele, Editions und Erweiterungen handelt. Unsere Meldung dazu öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Darüber hinaus stehen die PS Plus-Essential-Spiele für November 2022 zum Download bereit. In der kommenden Woche folgen die Spiele der Extra- und Premium-Stufen, die gestern von Sony offiziell angekündigt wurden.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren