PS Plus Extra und Premium: November-Neuzugänge für PS4 und PS5 angekündigt

Nachdem die PS Plus Essential-Spiele vor zwei Wochen angekündigt und am Dienstag der vergangenen Woche freigeschaltet wurden, folgte soeben die Bestätigung der neuen PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium.

Mit dabei sind einige ältere „Ratchet & Clank“-Spiele. Obendrauf gibt es Games wie „Kingdom Hearts 3“, „What Remains of Edith Finch“ und weitere Titel.

PS Plus Extra und Premium im November 2022

Die folgenden Spiele werden im November in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium aufgenommen:

PlayStation Plus Extra

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Onechanbara Z2: Chaos | PS4

PlayStation Plus Premium – Classics

Ratchet & Clank | PS3

Ratchet & Clank 2: Going Commando | PS3

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal | PS3

Ratchet & Clank: Deadlocked | PS3

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | PS3

Sofort heruntergeladen und in Angriff genommen werden können die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium zunächst nicht. Vielmehr müssen sich Abonnenten bis zur kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung sollte am Dienstag im Laufe des Vormittags erfolgen.

Im Gegensatz zu den Essential-Spielen, die auch von Extra- und Premium-Kunden gespielt werden können, müssen die Extra- und Premium-Spiele nicht innerhalb einer Monatsfrist in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden. Allerdings stehen die Titel in vielen Fällen nicht dauerhaft zur Verfügung. Welche PS Plus Extra- und Premium-Games im November weichen müssen, erfahrt ihr in der nachfolgenden Meldung:

PlayStation Plus im Dezember

Falls diesmal nichts für euch dabei ist, ergibt sich im Dezember die nächste Möglichkeit. Wie gewohnt lassen sich die Termine vorhersagen, da Sony an einem bewährten Muster festhält. Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats veröffentlicht und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Im weiteren Monatsverlauf geht es mit der Ankündigung und Veröffentlichung der Extra- und Premium-Games weiter.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden Termine: Die Ankündigung der nächsten PS Plus Essential-Spiele erfolgt voraussichtlich am 30. November 2022, bevor die Neuzugänge pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember 2022 freigeschaltet werden. Die Ankündigung der Extra- und Premium-Spiele sollte am 14. Dezember 2022 erfolgen. Mit deren Freischaltung ist am 20. Dezember 2022 zu rechnen, bevor der Spaß wieder von vorne beginnt.

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm ging in diesem Jahr an den Start. Welche Preise und Features für die einzelnen Stufen gelten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

