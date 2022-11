PSN Store Deals: Mehr als 1.000 Angebote für PS4 und PS5

Der neuste Sale im PlayStation Store umfasst mehr als 1.000 Angebote, die sich großteils aus Erweiterungen zusammensetzen. Solltet ihr für ein bestimmtes Spiel einen DLC oder einen Season Pass suchen, werdet ihr im PlayStation Store mit etwas Glück kostengünstig fündig.

Doch auch Spiele wurden im Preis gesenkt. Das gilt beispielsweise für „One Piece World Seeker„, das 86 Prozent günstiger für 9,79 Euro gekauft werden kann – ein Preis, der in den vergangenen Monaten mehrfach erreicht wurde. Gleiches gilt für „Tekken 7“. Hier sind es diesmal 9,99 statt 49,99 Euro, was einem 80-Prozent-Rabatt entspricht.

Far Cry, Stranded Deep, Little Nightmares und mehr

Weiter geht es mit, das aktuell für 4,99 statt 19,99 Euro im Angebot ist, wie schon bei 15 vorherigen Sales.ist ebenfalls ein wiederkehrendes Angebot und kann für 7,49 statt 29,99 Euro erworben werden. Der Titel ist allerdings auch in der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus vertreten.

„Far Cry Primal“ ist seit den Monaten nach dem Launch regelmäßig günstiger zu haben. Im neuen Sale werden 9,89 statt 29,99 Euro verlangt. Der bisherige Bestpreis im PSN lag bei 8,99 Euro. „Far Cry 4“ kann für 9,89 statt 29,99 Euro obendrauf gepackt werden. PS Plus Extra-Kunden können ohne Zusatzkosten downloaden.

Den „Goat Simulator“ dürfen Spieler für 2,49 statt 9,99 Euro mitnehmen, sofern sie den Titel nicht über PlayStation Plus in den eigenen Besitz gebracht haben. „Sniper Elite 4“ kostet 6,99 statt 69,99 Euro. Auch hier gilt: Extra-Kunden können den Download starten, ohne den Geldbeutel öffnen zu müssen. „Stranded Deep“ gibt es für 8,99 statt 19,99 Euro.

Zu den weiteren neu gestarteten Deals gehören „Steep“ für 7,99 Euro, „The Sinking City“ für 14,99 Euro, „Little Nightmares“ für 4,99 Euro, „Blood & Truth“ für 19,99 Euro, „Aven Colony“ für 5,99 Euro, „Burnout Paradise Remastered“ für 5,99 Euro, „Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix“ für 9,99 Euro, „Heavy Rain“ für 11,99 Euro, „Spelunky 2“ für 7,99 Euro und „Secret Of Mana“ für 19,99 Euro.

Der gesamte Sale hat deutlich mehr zu bieten und setzt sich wie erwähnt aus mehr als 1.000 Spielen, Erweiterungen und Editions zusammen. Eine vorläufige Übersicht findet sich auf psprices.com. Auch im PlayStation Store sollte im Laufe des Tages eine gesonderte Übersicht an den Start gehen.

Spieler, die gerade knapp bei Kasse sind und ein PlayStation Plus-Abo besitzen, können seit der vergangenen Woche die neuen Spiele für PS Plus Essential herunterladen. Voraussichtlich heute Abend werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt, bevor es am kommenden Dienstag zu deren Freischaltung kommt.

