Tales of Symphonia: Releasetermin des Remasters mit einem neuen Trailer bestätigt

Nach dem Release der „Tales of Vesperia: Definitive Edition“ im Jahr 2019 kündigte Bandai Namco Entertainment im September das nächste Remaster zu einem beliebten „Tales of“-Abenteuer an.

Die Rede ist von „Tales of Symphonia“, das in Form einer technisch wie spielerisch aufpolierten Version den Weg auf die PlayStation 4, die Xbox One und die Switch finden wird. Wie Bandai Namco Entertainment im Zuge einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, wird „Tales of Symphonia Remastered“ ab dem 17. Februar 2023 für die genannten Plattformen erhältlich sein.

Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins von einem neuen Trailer, in dem etwas näher auf auf die Handlung des Rollenspiels und die Charaktere eingegangen wird.

Diese Verbesserungen werden geboten

Doch welche Verbesserungen bekam „Tales of Symphonia“ im Zuge des Remasters spendiert? Diesbezüglich sorgte Bandai Namco Entertainment bereits auf der Tokyo Game Show 2022 im September für Klarheit und gab bekannt, dass grafisch bei den Charakteren, den Objekten in der Spielwelt und der Weltkarte nachgebessert wurde. Darüber hinaus wurde die Coop-Komponente im Kampf auf vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen ausgeweitet.

Eine optimierte Framerate bei der Ausführung der Artes und Anpassungen an den Seereisen runden die technischen Verbesserungen ab. Auf der Xbox One, der PlayStation 4 und im Docked-Modus der Switch wird das Remaster von „Tales of Symphonia“ in nativen 1080p-Auflösung und in 30 Bildern die Sekunde dargestellt. Im Handheld-Modus der Switch sinkt die Auflösung auf 720p.

Related Posts

Auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S unterstützt die Rollenspiel-Neuauflage auch die Abwärtskompatibilität der aktuellen Konsolen. Native Umsetzungen für die PS5 beziehungsweise die Xbox Series-Konsolen wurden bisher nicht angekündigt.

Weitere Meldungen zu Tales of Symphonia Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren