PS5: Sony-Patent zu einer dynamischen Pausen-Funktion aufgetaucht

Seit vielen Jahren gehört eine Funktion, die auf die Abwesenheit eines Spielers beziehungsweise einer Spielerin reagiert und das Spiel pausiert oder den Controller ausschaltet, auf den aktuelleren Plattformen zur Grundausstattung.

Wie sich einem kürzlich angemeldeten Patent von Sony Interactive Entertainment entnehmen lässt, experimentieren die PlayStation-Macher mit einer Software beziehungsweise Technologie, mit der die Pausen-Funktion auf die nächste Stufe gehoben werden könnte. Bislang musste stets eine gewisse Zeit ohne Eingabe vergehen, damit ein Spiel von sich aus Maßnahmen ergreift und das Spielgeschehen automatisch pausiert.

Hier setzt das Patent von Sony Interactive Entertainment an und könnte unter anderem dafür sorgen, dass vom Spiel direkt erkannt wird, ob der Nutzer abwesend ist oder lediglich kurz den Controller zur Seite gelegt hat.

System würde auf Mikrofone und Kameras zurückgreifen

Um dies zu ermitteln, wird eine technische Lösung beschrieben, die auf verschiedene Sensoren moderner Controller beziehungsweise Systeme setzt. „Die Prinzipien ermöglichen es dem Spielsystem oder dem Spiel zu bestimmen, ob der Benutzer das Spiel verlassen hat oder sich einfach nur in einer kurzen Pause befindet. Dadurch kann das Simulationssystem sofort handeln, ohne auf den Ablauf eines Away From Keyboard-Timers warten zu müssen“, so die offizielle Beschreibung des Patents.

Weiter wird ausgeführt, dass die Technologie auf verschiedene Parameter wie die Bewegungen des Controllers, die drahtlose Signalstärke, die Mikrofone des Controllers oder mögliche Kameras zurückgreift, um zu ermitteln, ob sich der Nutzer noch in der Nähe des Spielgeräts befindet. Nach einer kurzen Phase ohne Eingabeaufforderung wird das Spiel verlangsamt, nach einer weiteren kurzen Phase automatisch pausiert. Im Umkehrschluss könnte das Spiel bei eurer Anwesenheit automatisch fortgesetzt werden.

Gleichzeitig könnte die Konsole während der Abwesenheit des Nutzers in einen stromsparenderen Modus umschalten. Angesichts der aktuellen Energiekosten sicherlich kein ganz uninteressantes Feature. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass es hinsichtlich des Datenschutzes und der Privatsphäre sicherlich nicht unbedenklich wäre, wenn ein System akustische und optische Hinweise nutzt, um die Position des Nutzers beziehungsweise dessen Aufenthalt in der Nähe des Controllers zu ermitteln.

Ein Funktion, die bereits zum Launch der Xbox One für Diskussionen sorgte – Stichwort Kinect. Da bei weitem nicht alle Patente Serienreife erlangen, bleibt aber erst einmal abzuwarten, ob die hier beschriebene Technologie überhaupt umgesetzt wird.

