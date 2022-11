The Witcher 3 für PS5: Cross-Progression, Zugänglichkeits-Features und mehr bestätigt

In dieser Woche wurde uns das Current-Gen-Upgrade des gefeierten Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“ in Form eines ersten Gameplay-Trailers vorgestellt.

Ergänzend zur Präsentation erreichten uns heute technische Details zur Umsetzung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Versprochen werden eine verbesserte Grafik sowie zwei Darstellungs-Modi. Während das Abenteuer von Geralt im Performance-Modus in 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird, bietet der Quality-Modus eine Ray-Tracing-Unterstützung und 30FPS. Doch nicht nur technisch, auch spielerisch werden verschiedene Verbesserungen geboten.

Zu den neuen Features gehört beispielsweise die Unterstützung der Cross-Progression, die es euch ermöglicht, vom PC und den Konsolen der aktuellen Generation auf eure Spielstände zuzugreifen – eine Kopie für das jeweilige System natürlich vorausgesetzt.

Entwickler sorgen für mehr Übersicht

Zu den wenigen Kritikpunkten des Originals gehörte noch die starre Mini-Map, die mitunter die Orientierung ein wenig erschweren konnte. Wie bekannt gegeben wurde, nahmen sich die Entwickler bei den Arbeiten an der Current-Gen-Fassung des Feedback der Community zu Herzen und ebneten einer dynamischen Mini-Map den Weg ins Spiel. Auf der dynamischen Map verschwinden Ziele beim Erkunden oder Kämpfen. Bei Bedarf können die Ziele natürlich wieder eingeblendet werden.

Eine weitere Verbesserung betrifft die Nutzung der Zeichen, die nun deutlich einfacher von der Hand gehen soll. Zu den weiteren Zugänglichkeitsfunktionen gehören eine Auto-Sprint-Funktion, die mit einem simplen Druck auf den linken Stick aktiviert werden kann. Wer möchte, kann zudem die Größe der Nutzeroberfläche oder der Bildschirmtexte anpassen und auf seine Wünsche zuschneiden. Abgerundet wird das Current-Gen-Upgrade von einer neuen Kameraperspektive, die laut offiziellen Angaben für „eine filmischere Spielerfahrung sorgt“.

Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erscheinen am 14. Dezember 2022 und umfassen neben dem Hauptspiel die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ beziehungsweise „Blood and Wine“. Wer das Fantasy-Rollenspiel bereits auf der PlayStation 4 oder der Xbox One erworben haben sollte, kann die Current-Gen-Portierung in Form eines kostenlosen Upgrades herunterladen.

