Spongebob SquarePants – The Cosmic Shake: Der Erscheinungstermin im neuen Trailer

Spongebob SquarePants - The Cosmic Shake:

In weniger als zwei Monaten geht es los.

SpongeBob Schwammkopf ist bereit für sein nächstes Jump n‘ Run Abenteuer. Ihr auch? Dann könnt ihr jetzt vorbestellen und ein Kostüm-Bundle mit sieben Outfits kostenlos dazu bekommen. Die Auslieferung erfolgt dann am 31. Januar kommenden Jahres.

Erfahren haben wir das im heute hochgeladenen Release-Date-Trailer, der abgesehen von den erwähnten Infos neue Spielszenen zeigt. Schaut euch das Video hier an:

Neben der Standard-Edition für 39,99 Euro bietet THQ Nordic eine BFF-Edition, die mehrere physische Inhalte enthält. Günstig ist die Box mit 249,99 Euro aber nicht.

Serien-Fans kommen auf ihre Kosten

Im Spiel dürft ihr mit SpongeBob und Patrick sieben Wunschwelten erkunden, worunter sich bekannte Orte wie die Quallenfelder befinden. Dabei trefft ihr natürlich auf alle bekannten Charaktere, wie zum Beispiel Thaddäus Tentakel oder Sandy Cheeks. Fast alle von ihnen wurden von den Originalsprechern vertont.

Während eurer Reise könnt ihr über 30 Kostüme freischalten, die an bestimmte Folgen angelehnt sind. Und für noch mehr SpongeBob-Feeling sorgen die 101 Songs aus der Serie. Unter anderem dabei ist Sweet Victory.

„SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake“ befindet sich für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung.

