Square Enix: Übersicht über Release-Pläne inklusive Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix beendet das Spielejahr 2022 mit der Veröffentlichung von „Dragon Quest Treasures“, das am 9. Dezember 2022 für die Switch veröffentlicht wird, und mit „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“, das am 13. Dezember 2022 unter anderem für die PlayStatuion-Systeme PS4 und PS5 die Läden erobert.

Weitere Spiele des japanischen Publishers folgen im kommenden Jahr, wie eine aktuelle Release-Übersicht, die auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt.

Große Überraschungen bietet die Auflistung der kommenden Neuerscheinungen nicht. Unter anderem macht Square Enix darauf aufmerksam, dass schon am 24. Januar 2023 der Launch des langerwarteten „Forspoken“ erfolgt, bevor im Februar das Debüt von „Theatrhythm Final Bar Line“ und „Octopath Traveler 2“ ansteht.

Für die darauffolgenden Spiele wurden keine präzisen Termine angegeben. Allerdings bleibt es hier bei den zuvor kommunizierten Release-Zeiträumen. „Final Fantasy XVI“ debütiert im Sommer 2023, bevor „Final Fantasy VII – Rebirth“ im „nächsten Winter“ in den Konsolen rotiert. Damit wäre ein Launch im Dezember 2023 oder ersten Quartal 2024 denkbar, abhängig davon, ob sich Square Enix auf den klimatologischen oder kalendarischen Winteranfang bezieht.

— Square Enix (@SquareEnix) December 7, 2022