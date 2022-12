Final Fantasy XVI: Alterseinstufung „M“ wegen Sexszenen und Hassverbrechen

Die Entwickler von Square Enix werden nicht müde zu betonen, dass sich die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ dem Ende nähern. Das Spiel soll im Sommer 2023 erscheinen, ein genaueres Datum gibt es jedoch noch nicht.

In Brasilien hat das vom Mittelalter inspirierte Rollenspiel nun jedoch bereits eine Alterseinstufung erhalten. Der Behörde Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro zufolge erhält das nächste Spiel der „Final Fantasy“-Reihe in dem Land die Bewertung „M“ für „Erwachsen“. Unter anderem sollen Sexszenen, Drogenkonsum oder Prostitution in dem Spiel vorkommen.

Produzent Naoki Yoshida wollte Mature-Rating

Sexszenen, die nicht vollständig gezeigt werden

„Vorsätzliche Tötungen“

Folterszenen, die leidende Opfer darstellen

Drogenkonsum

Prostitution

Sexuelle Inhalte, die gezeigt und diskutiert werden

Hassverbrechen

Auf Reddit wurde der Bericht der brasilianische Bericht übersetzt, der einige „mildernde Umstände“ als auch „erschwerende Umstände“ für die Alterseinstufung aufführt. Zu den mildernden Umständen gehören etwa nicht vollständig gezeigte Sexszenen oder gewalttätige Inhalte, die durch die Entscheidungen bei der Regie abgeschwächt werden. Daneben soll es jedoch auch erschwerende Umstände geben, die das hohe Rating begründen, wie etwa Gewalt mit Waffen, Blut sowie „Hassverbrechen“. Dem Bericht zufolge soll das Spiel unter anderem diese Inhalte zeigen:

Im vergangenen Juni hatte der Produzent Naoki Yoshida bereits darüber gesprochen, dass das Studio bei „Final Fantasy XVI“ ein Mature-Rating anstrebe. So erklärte Yoshida, dass diese Einstufungen zu einem Hindernis werden könnten, wenn man versucht, eine Geschichte mit schwierigen Themen für Erwachsene zu erzählen. „Um sicherzustellen, dass wir die Geschichte so erzählen können, wie wir es wollten, haben wir uns dieses Mal für ein Mature-Rating in den meisten Regionen entschieden, in denen das Spiel erscheinen wird.“

