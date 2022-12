USA: PS5 und Modern Warfare 2 rocken im November die Charts

Die NPD Group hat die neusten Erhebungen für den US-Markt veröffentlicht und damit die erfolgreichsten Konsolen und Videospiele des Novembers hervorgehoben.

Auf dem US-Markt wurden im vergangenen Monat mehr als sechs Milliarden Dollar für Videospiele und Gaming-Hardware ausgegeben, was gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres einem Anstieg um drei Prozent entspricht.

Laut der Angabe der NPD Group ist dieser Anstieg in erster Linie auf den Verkauf von Hardware zurückzuführen. Vor allem die PS5 konnte einen Schub geben: Da die aktuelle Sony-Konsole leichter erhältlich ist als noch im November 2021, stiegen die Gesamtausgaben für Konsolen und andere Geräte im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent.

Entsprechend konnte die PS5 im November den Spitzenplatz der Hardware-Charts verteidigen, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Stückzahlen. Die Nintendo Switch belegte in beiden Fällen den zweiten Platz, sodass das Xbox-Gespann bestehend aus Xbox Series X und Xbox Series S das Nachsehen hatte.

Ebenfalls geht aus den NPD-Angaben hervor, dass die PS5 in den USA zumindest in Bezug auf den erzielten Umsatz die erfolgreichste Plattform des Jahres 2022 ist. Bei den Stückzahlen ist die Switch nach wie vor vorne. Allerdings könnten die nachlassenden Lieferprobleme, auf die Sony kürzlich verwies, in den kommenden Monaten für einen neuen Absatzschub sorgen.

Modern Warfare 2 hat die Nase vorne

Die Spielecharts wurden im November von einigen Neuerscheinungen durcheinandergewirbelt. Zwar konnte „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wie schon im Monat zuvor den Spitzenplatz erklimmen und damit „Elden Ring“ in den Jahrescharts vom Thron stoßen. Doch direkt auf den drei Plätzen danach folgen Neuerscheinungen.

Der PlayStation-Blockbuster „God of War: Ragnarok“ schnappte sich den zweiten Platz, gefolgt von „Pokemon Scarlet/Violet“ auf Rang 3 und „Sonic Frontiers“ auf Rang 4. Auf den weiteren Positionen sind mehrere Sportspiele vertreten, während sich „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ vom 39. auf den neunten Platz hocharbeiten konnte.

US-Spielecharts im November 2022:

( 1 ) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) (NEU) God of War: Ragnarok (NEU) Pokemon Scarlet/Violet (NEU) Sonic Frontiers ( 4 )Madden NFL 23 ( 3 ) FIFA 23 ( 8 )NBA 2K3 ( 3 ) NBA 2K23 ( 39 ) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ( 47 ) Mario Party Superstars ( 10 ) Elden Ring ( 28 ) Animal Crossing: New Horizons ( 11 ) Mario Kart 8 ( 6 ) Mario + Rabbids: Sparks of Hope ( 7 ) Persona 5 ( 5 ) NHL 23 (NEU) Tactics Ogre: Reborn ( 13 ) Minecraft ( 40 ) Horizon II: Forbidden West ( 36 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Zu beachten ist: Bei den Spielen „Pokemon Scarlet/Violet“, „NBA 2K3“, „NBA 2K23“, „Mario Party Superstars“, „Animal Crossing: New Horizons“, „Mario Kart 8“ und „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wurden die digitalen Verkäufe nicht berücksichtigt.

