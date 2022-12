UK-Charts: PS5, Xbox Series X/S und Switch liefern sich 2022 ein Kopf-an-Kopf-Rennen

In einem aktuellen Tweet widmete sich Christopher Dring von GamesIndustry.biz den Verkaufszahlen der aktuellen Konsolen auf dem britischen Markt.

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, wies Dring darauf hin, dass aktuell noch unklar sei, welche der Plattformen als meistverkaufte Konsole Großbritanniens aus dem Jahr 2022 hervorgehen wird. Unter dem Strich liegen die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch nämlich gerade einmal 20.000 Einheiten auseinander. Die Nase vorne hat aktuell noch nie PS5. Ob es dabei bleibt, werden der Dezember und das weitere Weihnachtsgeschäft zeigen.

„Welche Konsole 2022 in Großbritannien gewinnen wird, wird auf den Dezember ankommen. Aktuell führt die PS5. Allerdings trennen nur 20.000 Einheiten die drei Hauptplattformen. Ich kann es nicht sagen“, so Dring.

Angetrieben von diversen Angeboten zu Black Friday wurden in Großbritannien im November 2022 rund 372.000 Konsolen verkauft – gegenüber dem Vormonat ein Plus von stattlichen 113 Prozent. Im Vergleich mit dem November 2021 gingen die Verkaufszahlen der Konsolen allerdings leicht zurück. Nach Monaten auf dem dritten Platz legte die Switch im November 2022 um 175 Prozent zu und sicherte sich die Spitze der britischen Hardware-Charts.

Gefolgt von den Xbox Series-Konsolen, die vor allem vom starken Black Friday-Geschäft der Xbox Series S profitierten. Die kleine Schwester der Xbox Series X wurde zum Black Friday temporär um 60 Pfund im Preis gesenkt und machte knapp 40 Prozent aller Konsolen aus, die in der Black Friday-Woche auf der Insel verkauft wurden.

Die PlayStation 5 verbuchte im November 2022 ein Absatzplus von 71 Prozent und fand sich auf dem dritten Platz der UK-Hardware-Charts wieder. Das Bundle mit „God of War: Ragnarök“ war die beliebteste PS5-Konsole und machte fast 38 Prozent aller im November verkauften PS5-Systeme aus.

Anbei eine Übersicht zu den 20 erfolgreichsten Spielen im November 2022. Sofern nicht mit einem Stern markiert, wurden in der Liste sowohl die Verkäufe über den Einzelhandel als auch digitale Absatzzahlen berücksichtigt.

1. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

2. God of War Ragnarok (Sony)

3. FIFA 23 (EA)

4. Pokémon Violet* (Nintendo)

5. Pokémon Scarlet* (Nintendo)

6. Football Manager 2023 (Sega)

7. Sonic Frontiers (Sega)

8. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

9. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

10. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros)

11. Nintendo Switch Sports (Nintendo)*

12. Gotham Knights (Warner Bros)

13. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

14. Horizon: Forbidden West (Sony)

15. The Last of Us: Part 2 (Sony)

16. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)*

17. NBA 2K23 (2K Games)

18. LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros)

19. Minecraft: Nintendo Switch Edition* (Nintendo/Mojang)

20. Splatoon 3* (Nintendo)

(* keine Download-Zahlen verfügbar)

