Street Fighter 6: Neue Gameplay-Clips zeigen die Moves von Marisa und JP

Kurz nach der offiziellen Enthüllung des Releasetermins im Rahmen der The Game Awards 2022 stellte Capcom zwei kurze Gameplay-Clips zu „Street Fighter 6“ bereit, die euch ausgewählte Manöver der beiden Recken Dee Jay und Manon präsentierten.

Wer die beiden Clips verpasst haben sollte, kann sie sich hier anschauen. In den vergangenen Stunden legte Capcom noch einmal nach und stellte via Twitter zwei weitere kurze Videos bereit. Mit Marisa auf der einen und JP auf der anderen Seite werden euch erneut zwei Charaktere und ihre Moves vorgestellt.

Weitere Charakter-Präsentationen folgen laut Capcom in den nächsten Tagen und Wochen.

Marisa wird von den verantwortlichen Entwicklern von Capcom als eine „imposante Kraft“ beschrieben, die ihre Widersacher direkt konfrontiert. Ihre Bewegungen verfügen nicht nur über einen kräftigen Rückstoß, gleichzeitig ist es mit einem aufgeladenen Angriff möglich, einen Drive-Impact zu durchbrechen.

Bei JP wiederum ist die Rede von einem technisch versierten Charakter, der auf eine mächtige Fähigkeit mit dem Namen „Departure“ zurückgreift. Wenn diese aktiviert wird, könnt ihr Kontrahenten mit Dornen angreifen oder die Distanz zu euren Gegnern mittels einer Teleportation vergrößern beziehungsweise verringern.

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Zum Launch wird der Fighting-Titel mit 18 Charakteren versehen. Weitere werden in den Monaten nach dem Release in Form von DLC veröffentlicht.

