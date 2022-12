Nintendo: God of War Entwicklerin schließt sich der Third-Party-Abteilung an

Hannah Foell vom Santa Monica Studio hat sich Nintendo of America angeschlossen, wo sie für die Third-Party-Beziehungen zuständig sein wird.

Als Combat Producerin bei Sony Santa Monica arbeitete Hannah Foell an den letzten beiden „God of War“-Ablegern. Nun zieht sie weiter, um sich Nintendo of America anzuschließen. Dort ist sie ab Januar als Senior Manager für Partner Management tätig.

Für aufregende neue Erfahrungen

Genauer beschrieben kümmert sie sich um die Third-Party Beziehungen zu Entwicklern und Publishern. Um den Spielern „aufregende neue Erfahrungen“ zu liefern, arbeitet sie mit AAA-Studios zusammen.

Nintendo scheint weiterhin bemüht zu sein, die geschäftlichen Beziehungen zu Drittanbietern zu verbessern. Zum Launch der Switch im Jahr 2017 sah es in dieser Hinsicht noch ziemlich düster aus. Inzwischen hat sich die Lage zwar verbessert, doch mit dem Third-Party-Support von Sony und Microsoft kann Nintendo weiterhin nicht mithalten. Daher arbeitet das japanische Videospielunternehmen daran, weitere Fortschritte zu erzielen.

Auf jeden Fall ist der Wechsel vom Gameplay Producer zum Third-Party-Manager eine große Veränderung. In den Kommentaren zeigen sich viele begeistert von diesem Karriereschritt und wünschen ihr dabei alles gute. Wie Hannah Foell zur Zukunft von Nintendo beitragen wird, muss die Zeit zeigen.

Bis das Videospielunternehmen einen Switch-Nachfolger auf den Markt bringt, wird zumindest noch etwas Zeit vergehen. Zum Beispiel geht der Analyst Piers Harding-Rolls von einer Markteinführung im Jahr 2024 aus.

