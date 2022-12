Hogwarts Legacy: Videos zeigen Kaminfeuer von Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor

Vier neue Videos zu "Hogwarts Legacy" zeigen die befeuerten Kamine in den Gemeinschaftsräumen von Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor.

Spieler, die gespannt auf „Hogwarts Legacy“ warten, müssen sich noch einige Wochen in Geduld üben. Im Februar wird das Spiel mit einem Setting im „Harry Potter“-Universum erscheinen.

Zuvor können sich Fans und all jene, die es werden wollen, vier neue Videos zu „Hogwarts Legacy“ anschauen. Statt ausgiebiger Gameplay-Szenen bekommen Spieler zwar auch Ausschnitte aus dem Spiel geboten. Allerdings konzentrieren sich diese auf die Kaminfeuer in den Gemeinschaftsräumen von Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor. Eingebettet sind die vier Videos unterhalb dieser Zeilen.

Exklusive Version bei Amazon

„Hogwarts Legacy“ kann bei Händlern wie Amazon vorbestellt werden, wobeiwerden. Diese umfasst neben dem Spiel zusätzlich das Kosmetikset der „Dunklen Künste“, ein Thestral (Reittier), die Kampfarena der Dunklen Künste sowie 72 Stunden „Early Access“.

Bei Amazon wird für 74,99 Euro außerdem eine exklusive Standardversion* verkauft, die den „Astronomenhut“-DLC umfasst. Die allgemein erhältliche Standardversion kann für den gleichen Preis vorbestellt werden. Schon vor dem Launch ausverkauft ist hingegen die Collector’s Edition*.

„Hogwarts Legacy“ versetzt die Spieler in das 19. Jahrhundert und spielt somit vor den bekannten „Harry Potter“-Filmen und -Büchern. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Schülers, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzt. Im Spielverlauf sollen Nachwuchszauberer und Hexen das Gefühl entdecken, in Hogwarts zu leben, während sie Verbündete finden und gegen schwarze Zauberer kämpfen.

Das könnte euch ebenfalls zu „Hogwarts Legacy“ interessieren:

Die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ wird nach vorangegangenen Verschiebungen am 10. Februar 2023 erfolgen. Entwickelt wurde der Titel für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S und PC sowie für PS4, Xbox One und Switch. Die Last-Gen-Konsolen und die Switch werden allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt versorgt. Nachfolgend sind die in dieser Meldung thematisierten Kamin-Videos zu sehen:

Hufflepuff

Der Kamin im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum ist laut Entwickler „der perfekte Ort für eine ruhige Winterpause“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ravenclaw

Entspannt euch sich während der Wintersaison bei einem knisternden Kaminfeuer im Gemeinschaftsraum der Ravenclaw.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Slytherin

Macht es euch an einem gemütlichen Winterabend im Slytherin-Gemeinschaftsraum vor dem Kamin bequem.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gryffindor

Genießt die Klänge der Weihnachtszeit am Kamin im Gryffindor-Gemeinschaftsraum.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren