Hogwarts Legacy: Fans glücklich über vorgestelltes Feature – Springen

Die Entwickler von „Hogwarts Legacy“ haben über Twitter kürzlich eine seltsame, jedoch brennende Frage der Fans beantwortet. Der eigene Charakter wird in dem Titel springen können, was viele Spieler anscheinend sehr glücklich macht.

Die Entwickler von „Hogwarts Legacy“ haben über Twitter ein neues Feature für das kommende Zauberspiel angekündigt. Die Fans freuen sich über die Nachricht, dass der eigene Charakter in dem Rollenspiel springen können wird.

„Hogwarts Legacy“ soll am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Für einen späteren Zeitpunkt ist ebenfalls eine Version für die Nintendo Switch geplant.

Die einen Fans spotten, die anderen Spieler sind glücklich

Auf dem offiziellen Twitter-Account zu „Hogwarts Legacy“ ist kürzlich ein neues Video erschienen. Der Clip ist nur drei Sekunden lang und der dazugehörige Tweet enthält nur ein einziges Wort: „Spring“. Das Video zeigt dazu passend einen Charakter im Spiel, der einen Sprung in die Luft macht.

Während sich einige Spieler unter dem Tweet darüber lustig machen, was für eine bahnbrechende Mechanik das Springen in „Hogwarts Legacy“ doch ist, zeigen sich viele andere Fans ob der Ankündigung erleichtert. Wie es scheint haben sich die Nutzer schon seit einer ganzen Weile gefragt, ob der eigene Zauberschüler in dem kommenden Titel springen kann. Bislang hatten sie in den Gameplay-Videos den Hinweis auf eine Sprungmechanik vermisst.

Einige Spieler waren besorgt, ob das Fehlen einer solchen Mechanik die Steuerung des eigenen Charakters einschränken würde. Immerhin soll man in „Hogwarts Legacy“ auch auf Besen reiten oder sich gleich auf Reittiere schwingen können. Eine Sprungmechanik ist zudem nicht immer selbstverständlich. Es gab schon andere Titel, die ganz auf das Springen der Charaktere verzichtet haben.

Zuletzt hatten die Entwickler ein Musikvideo zu „Hogwarts Legacy“ veröffentlicht. Darin spielt ein 54-köpfiges Orchester das Lied „Overture to the Unwritten“, das auch im Spiel zu hören sein wird. Wer nicht genug von den Sounds aus dem Spiel bekommt, kann auch den ASMR-Videos zu „Hogwarts Legacy“ lauschen. Zuletzt gab es ein Herbstvideo, davor gab es Clips zum Sommer und mit Regenklängen.

