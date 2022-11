Hogwarts Legacy: Spielerentscheidungen können das Ende beeinflussen

In „Hogwarts Legacy“ gibt es ab dem kommenden Jahr eine Menge Geheimnisse zu entdecken und Spieler können sich den Gefahren der Welt der Zauberer stellen. Das geht mit allerhand Entscheidungen einher, die nicht nur kurzfristige Auswirkungen haben. Auch das Ende kann davon beeinflusst werden.

So scheint es, dass das Open-World-Spiel mehrere Enden haben wird, auch wenn der genaue Umfang dieser Story-Änderungen unbekannt ist. Das geht aus einem kurzen Zitat von Alan Tew, dem Game Director von „Hogwarts Legacy“, hervor. Er sorgte im kürzlich erschienenen Gameplay-Video für eine Erläuterung der Szenen und lieferte einen Einblick in das Gameplay und die Mechanik des Titels.

„Verschiedene Interaktionen mit verschiedenen Charakteren können dem Spieler auch verschiedene Wahlmöglichkeiten bieten. Und einige dieser Dinge können sich auf das gesamte Spiel auswirken, einige davon auf das Leben der Charaktere und das Ende des Spiels“, so Tew.

Was das genau bedeutet, ließ der Game Director offen. Somit ist nichts über die Anzahl der Enden bekannt oder wie drastisch unterschiedlich sie sein könnten. Denkbar wären geringfügige Änderungen in Bezug auf den Ausgang bestimmter Charaktergeschichten.

Gameplay-Aufzeichnung mit weiteren Infos

Im Laufe der Gameplay-Präsentation, deren Aufzeichnung ihr euch hier noch einmal anschauen könnt, wurden weitere Elemente von „Hogwarts Legacy“ vorgestellt, darunter die Charaktererstellung und der Kampf. Dabei wurde unter anderem angedeutet, dass der Zauberspruch Imperio für das Spiel ebenfalls überarbeitet wird.

„Hogwarts Legacy“ hat seit der Ankündigung im Jahr 2020 innerhalb und außerhalb der „Harry Potter“-Fangemeinde eine Menge positiver Resonanz erhalten. Das Open-World-Rollenspiel, das im Jahr 1800 spielt, wird anpassbare Charaktere bieten und lässt die Spieler in die Rolle eines neuen Schülers schlüpfen, während die Welt der Zauberer mit einer Kobold-Rebellion zu kämpfen hat.

Selbst Hand anlegen können Spieler in wenigen Monaten: „Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Eine Switch-Version wird es ebenfalls geben. Mehr zum Spiel ist in unserer „Hogwarts Legacy“-Übersicht zusammengefasst.

