Hogwarts Legacy: Alterseinstufung deutet Online-Funktionen und In-Game-Käufe an

In Australien wurde das kommende Fantasy-Abenteuer "Hogwarts Legacy" mit einer Alterseinstufung versehen. Wie aus dieser hervorgeht, sollen sowohl In-Game-Käufe als auch Online-Funktionen geboten werden. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings nichts.

In Down Under wurde das von Avalanche Software entwickelte Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ mit einer Alterseinstufung durch die australischen Behörden versehen, der sich möglicherweise bisher unbestätigte Details entnehmen lassen.

So ist in der Beschreibung der Einstufung sowohl von Online-Funktionen als auch von In-Game-Käufen die Rede. Vor allem der Verweis auf die möglichen Online-Features ist interessant, da die Entwickler von Avalanche Software in der Vergangenheit eigentlich unmissverständlich klar machten, dass wir es bei „Hogwarts Legacy“ mit einer reinen Einzelspieler-Erfahrung zu tun haben, bei der sowohl auf Multiplayer- als auch Coop-Elemente verzichtet wird.

Daher bleibt abzuwarten, auf welche Online-Funktionen sich die Alterseinstufung in Australien im Detail bezieht. Natürlich immer vorausgesetzt, dass wir es hier nicht mit einem simplen Fehler zu tun haben.

Inhalte der Deluxe-Edition können separat erworben werden

Ein weiteres Fragezeichen steht hinter den erwähnten In-Game-Käufen beziehungsweise Mikrotransaktionen. Wie bereits vor einer Weile klar gestellt wurde, erhalten alle Spieler und Spielerinnen, die lediglich die Standard-Version von „Hogwarts Legacy“ erwerben, die Möglichkeit, die Inhalte der Deluxe-Edition separat nachzukaufen – darunter das „Paket der Dunklen Künste“. Ob noch weitere In-Game-Käufe geboten werden, bleibt abzuwarten.

Eine offizielle Stellungnahme zu der Alterseinstufung in Australien steht nämlich noch aus. In „Hogwarts Legacy“ wird es erstmals möglich sein, sich einen eigenen Zauberer beziehungsweise eine eigene Zauberin zu erschaffen und mit dem angehenden Helden die offene Welt von „Hogwarts Legacy“ zu erkunden, die von einer dunklen Gefahr heimgesucht wird. Versprochen wird ein stimmiges Fantasy-Abenteuer, in dem sich Fans auf zahlreiche bekannte Inhalte und Elemente der beliebten Bücher beziehungsweise Filme freuen dürfen.

Nach einer Verschiebung wird „Hogwarts Legacy“ nun am 10. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

