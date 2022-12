Hogwarts Legacy: Die Umsetzung für die PS4 hat einen Termin & Gold-Status erreicht

Im Sommer gaben Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von Avalanche Software bekannt, dass sich „Hogwarts Legacy“ auf das nächste Jahr verschieben und am 10. Februar 2023 erscheinen wird.

Allerdings gilt dieser Termin lediglich für die Versionen auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S, die in der Zwischenzeit auch den Gold-Status erreichten und somit wie geplant erscheinen können. Mit einem Blick auf die Umsetzungen für die alte Konsolen-Version und der Switch hieß es, dass sich die Spieler und Spielerinnen hier etwas länger gedulden müssen. Mittlerweile wissen wir auch, wann die restlichen Systeme versorgt werden.

Wie heute bekannt gegeben wurde, erscheint „Hogwarts Legacy“ am 4. April 2023 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Auf der Nintendo Switch hingegen erfolgt der Release erst am 25. Juli 2023.

Welche technischen Abstriche auf der PlayStation 4, der Xbox One und der Nintendo Switch hingenommen werden müssen, wurde bisher nicht verraten. Stattdessen wurde im Rahmen der heutigen Ankündigung lediglich versprochen, dass die Entwickler auch auf den mittlerweile angestaubten Systemen eine hochwertige Spielerfahrung abliefern möchten. „Das Team freut sich darauf, Ihnen das Spiel zu präsentieren, und wir möchten das bestmögliche Spielerlebnis auf allen Plattformen bieten“, wurde hierzu ausgeführt.

Die Geschichte von „Hogwarts Legacy“ wurde eigens für das Spiel geschrieben und versetzt euch in das 19. Jahrhundert. Erstmals erhaltet ihr die Möglichkeit, die offene Welt von Hogwarts mit einem selbst erstellten Magier beziehungsweise einer eigenen Magierin zu erkunden. Versprochen werden eine abwechslungsreiche Welt und eine spannende Geschichte, die sich um eine düstere Bedrohung dreht, die den Frieden von Hogwarts bedroht.

Offiziellen Angaben zufolge könnt ihr in „Hogwarts Legacy“ mit euren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen und eines von mehreren unterschiedlichen Enden freischalten. Wie viele Enden es unter dem Strich gibt, wurde bisher jedoch nicht verraten.

