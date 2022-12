DualSense Edge: Akkulaufzeit „etwas kürzer“, bestätigt Sony

Der DualSense Edge entspricht dem Formfaktor des herkömmlichen PS5-Controllers, was einen Nachteil hat: Die Akkulaufzeit des Pro-Controllers ist laut Sony "etwas kürzer". Auslöser seien die zusätzlichen Funktionen.

Sony veröffentlicht im kommenden Jahr den DualSense Edge-Controller, der mit 240 Euro zu Buche schlägt. Mit diesem Preis werden vor allem Pro-Spieler angesprochen, die ein individuell konfigurierbares Eingabegerät erwarten können. Weitere Einzelheiten zum DualSense Edge wurden schon gestern herausgegeben.

Käufer des DualSense Edge müssen allerdings eine Einschränkung in Kauf nehmen: Der Controller muss häufiger die Ladestation besuchen, da die Akkulaufzeit etwas geringer ist. Für die Bestätigung sorgte Sony in einem Statement gegenüber The Verge.

Formfaktor sollte beibehalten werden

Aufgrund der zusätzlichen Funktionen hat der DualSense Edge baubedingt einen Nachteil, der die Betriebszeit des Controllers laut Sony etwas verkürzt. Das Unternehmen wollte den Formfaktor des DualSense-Controllers beibehalten, was einen größeren Akku offenbar ausschloss.

„Die Betriebszeit des DualSense Edge Wireless Controllers ist etwas kürzer als die des ursprünglichen DualSense Wireless Controllers, da wir viele weitere Funktionen in den gleichen Formfaktor und das gleiche ergonomische Design wie beim ursprünglichen DualSense-Controller integriert haben“, betont Sony im besagten Statement.

Weiter heißt es, dass das Unternehmen das „Gleichgewicht zwischen der kabellosen Betriebszeit und der Bereitstellung robuster, leistungsstarker Funktionen“ finden wollte.

Ebenso sei das längere USB-Geflechtkabel ideal für Wettkampfspieler geeignet, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen, um kabellose Interferenzen zu vermeiden. Diese Option schone die Akkulaufzeit.

Es stellt sich die Frage, was genau Sony mit einer „etwas kürzeren“ Akkulaufzeit meint und ob diese Besonderheit in der Praxis verglichen mit dem Standardmodell zu signifikanten Einschränkungen führt. Der DualSense hält unter optimalen Bedingungen mehr als zehn Stunden durch. Bei Spielen mit einer hohen Nutzung der Features wie die Trigger-Effekte kann sich die Nutzungsdauer erheblich reduzieren.

The Verge weist ebenfalls darauf hin, dass der DualSense Edge die gleiche Art von Analogsticks wie der Basis-Controller verbaut hat. Ob dennoch kleinere Änderungen und Verbesserungen in diese Baugruppe einflossen, bleibt abzuwarten.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Der DualSense Edge kommt am 26. Januar 2023 in den Handel und kann bei PlayStation Direct vorbestellt werden. Beim genannten Preis von 240 Euro werden die meisten „Normalspieler“ wohl weiterhin den herkömmlichen DualSense bevorzugen, der offiziell mit 69,99 Euro verkauft wird, gelegentlich aber auch günstiger in den Besitz der Spieler wandert.

Was haltet ihr vom DualSense Edge? Werdet ihr ein Exemplar kaufen oder reicht euch das deutlich günstigere Standardmodell?

Weitere Meldungen zu DualSense Edge.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren