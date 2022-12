DualSense Edge: Videos und weitere Details zum 240-Euro-Controller

Ab dem kommenden Jahr können PlayStation-Spieler rund 240 Euro in den DualSense Edge-Controller investieren. Was dieser zu bieten hat, verrät Sony auf dem PlayStation Blog. Ebenfalls wurden einige Hands-on-Videos veröffentlicht.

Sony veröffentlicht im kommenden Jahr den DualSense Edge-Controller, der mit 240 Euro zu Buche schlägt. Was das Eingabegerät für Pro-Spieler zu bieten hat, hebt das Unternehmen in einem heute veröffentlichten Blogeintrag hervor. Ebenso kann unterhalb dieser Zeilen ein Video gestartet werden, in dem die Entwickler über das Design des DualSense Edge sprechen. Parallel dazu wurden einige Hands-on-Videos bereitgestellt.

Optisch orientiert sich der Edge-Controller am seit 2020 erhältlichen DualSense in der Standardausführung. Allerdings werden bei genauerer Betrachtung die optischen und technischen Unterschiede sichtbar.

Voreingestellte Profile erleichtern den Einstieg

Der DualSense Edge verfügt über eine einstellbare Triggerdynamik, deren Anpassung mit integrierten Schaltern erfolgt. Hinzu kommen austauschbare Stickkappen, von denen im Produktumfang drei Sets enthalten sind. Die beiden Standardkappen können mit den Snappy-Sticks des DualSense-Controllers verglichen werden, während die hohen und niedrigen Kappen ein „angenehmes, konkaves Gefühl“ bieten sollen.

Verschiedene voreingestellte Profile für die Anpassung der Stick-Empfindlichkeit bieten laut Sony einen sanften Einstieg für Spieler, die sich nicht sofort durch die individuellen Anpassungen wühlen möchten. Nachfolgend eine Übersicht über die Systemeinstellungen (Änderungen vorbehalten):

Schnell: Der Umfang der registrierten Eingabe beschleunigt sich, wenn Spieler den Stick neigen. Dieser Modus eignet sich für rasante Shooter.

Präzise: Die Eingaben werden reduziert registriert, wenn der Stick geneigt wird. In diesem Modus kann beispielsweise präzise gezielt werden.

Stetig: Die registrierten Eingaben sind begrenzt, auch wenn wenn der Stick weit geneigt wird. Mit dieser Einstellung werden flüssige und stabile Bewegungen ermöglicht, beispielsweise in Actionspielen.

Digital: Wenn Spieler den Stick nur leicht neigen, wird fast die maximale Eingabe registriert. Dieser Modus funktioniert wie die Richtungstasten auf dem Controller und eignet sich für Kampf- und Actionspiele.

Dynamisch: Die registrierte Eingabe ist begrenzt, wenn Spieler den Stick leicht oder weit neigen, beschleunigt aber im mittleren Bereich. Hiermit können Spieler präzise zielen, sich aber auch schnell drehen.

Auch individuell angepasst werden können die Profile, wobei folgende Optionen zur Verfügung stehen:

Bis zu 3 drei Profile werden auf dem Controller selbst gespeichert

Benutzerdefinierte Tastenbelegungen (z. B. FPS-Profil, Fahrprofil, Action-Spiel-Profil usw.)

Anpassung der Trigger-Deadzone

Vibrationsintensität

Intensität des Trigger-Effekts

Zur weiteren Ausstattung des DualSense Edge gehören die optionalen Rücktasten sowie zwei Funktionstasten unter den Daumensticks, die einen einfachen Zugriff auf ein spezielles Menü des DualSense Edge-Controller gewähren. Mit diesen Tasten können Spieler zwischen Profilen wechseln, die Lautstärke des Headsets anpassen sowie die Audio-Balance im Spiel oder im Party-Chat einstellen.

Der komplette Artikel auf dem PlayStation Blog zum DualSense Edge-Controller ist hier verlinkt.

Bis ihr selbst Hand anlegen könnt, vergehen noch einige Wochen: Der DualSense Edge-Controller wird am 26. Januar 2023 den Markt erobern. Nachfolgend steht das anfangs erwähnte Video zum neuen Eingabegerät zur Ansicht bereit:

Einige Hands-on-Videos gewähren weitere Eindrücke vom DualSense Edge:

