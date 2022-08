DualSense Edge: Produktseite mit weiteren Details veröffentlicht

Sony hat in dieser Woche den DualSense Edge angekündigt, der während der Opening Night Live-Show nahezu in den Hintergrund rückte. Inzwischen ging auf der offiziellen PlayStation-Webseite die Produktseite an den Start, die weitere Details zum Pro-Controller offenbart.

Zu den besonderen Features des DualSense Edge gehören anpassbare Tasten und Trigger, während auf der Rückseite zwei Paddles darauf warten, individuell belegt zu werden.

Trigger-Distanz konfigurierbar

„Zwei austauschbare Sätze von Rückentasten können für jede andere Tasteneingabe konfiguriert werden, sodass ihr immer spielverändernde Aktionen und wichtige Steuerelemente zur Hand habt“, schreibt Sony dazu.

Ebenfalls lassen sich die für das Gameplay nutzbaren Distanzen der Trigger konfigurieren. Shooter-Fans werden zugunsten der Schnelligkeit einen kürzeren Abstand wählen, während bei einem Rennspiel mehr Präzision gefragt ist und die Triggerdistanz in der Regel größer ausfallen sollte.

Käufer des DualSense Edge profitieren zudem von den folgenden Besonderheiten:

Spieler können bestimmte Tasteneingaben neu zuordnen oder sogar deaktivieren, sodass sie eine individuelle Steuerung erstellen können, die ideal für das jeweilige Spiel ist.

Über ein besonderes Interface (via Fn-Taste) können Spieler schnell zwischen ihren voreingestellten Steuerungsprofilen wählen und die Spiellautstärke sowie die Chat-Balance anpassen.

Mit der Fn-Taste können Spieler sofort auf das Menü für die Controller-Einstellungen zugreifen, um neue Steuerungsvarianten einzurichten und zu testen.

Spieler können die Stick-Empfindlichkeit, Stick-Totzonen und Trigger-Totzonen für abgestimmte Eingaben anpassen und die Vibrationsintensität für ein individuelles Spielerlebnis festlegen.

Zum Lieferumfang des DualSense Edge gehört Zubehör, mit dem der Controller haptisch angepasst werden kann, darunter Kappen für die Sticks in verschiedenen Variationen. Weitere Ersatz-Stick-Module werden separat verkauft.

Das ist in der Verkaufsverpackung des DualSense Edge enthalten:

DualSense Edge Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standard-Stickkappen

2 Stickkappen mit hoher Wölbung

2 Stick-Kappen mit niedriger Wölbung

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebeltasten für die Rückseite

Steckergehäuse

Tragetasche

Weitere Details entnehmt ihr der Produktseite zum DualSense Edge auf der Webseite von PlayStation.

Wann der DualSense Edge auf den Markt gebracht werden soll, ist weiterhin offen. Auch äußerte sich Sony bisher nicht zum Preis, der nach der gestrigen Ankündigung einer PS5-Preiserhöhung durchaus mit Spannung erwartet wird.

