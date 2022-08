PS5: DualSense Edge-Controller angekündigt

Sony hat heute einen neuen Controller angekündigt. Es handelt sich um den DualSense Edge, der vielfältig individualisiert werden kann. So verfügt der kabellose Controller über eine Reihe von hardware- und softwarebasierten Anpassungsoptionen, mit denen Spieler laut Sony ihr ganz persönliches Controller-Erlebnis kreieren können.

Käufer des DualSense Edge werden in die Lage versetzt, bestimmte Tasteneingaben neu zuzuordnen oder zu deaktivieren. Ebenfalls ist eine Feinabstimmung der Stick-Empfindlichkeit und der Totzonen möglich.

Profile für individuelle Einstellungen

In diesem Sinne ist auch jeder Trigger mit Optionen zur Anpassung der Bewegungsdistanz und der Totzonen versehen. So können Spieler beispielsweise den Weg der Auslöser für schnellere Eingaben in FPS-Spielen oder die Totzone für eine präzise Gassteuerung in Rennspielen manuell optimieren.

Sobald eine favorisierte Steuerungseinstellung gefunden wurde, kann sie in individuellen Profilen gespeichert werden, sodass bei Bedarf ein schnelles hin- und herwechseln möglich ist.

Zur weiteren Ausstattung des Controllers gehört eine dedizierte Fn-Taste, mit der das Setup angepasst wird, während sich die Spieler im Spielgeschehen befinden. Mit der Taste ist es möglich, schnell zwischen den voreingestellten Steuerungsprofilen zu wechseln, während ebenfalls die Möglichkeit besteht, darüber die Spiellautstärke und die Chat-Balance anzupassen.

Auch austauschbare Stick-Kappen und Rückentasten sind mit von der Partie: Drei Arten von austauschbaren Stick-Kappen (Standard, High Dome und Low Dome) sollen dabei helfen, gleichzeitig eine optimale Griffigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die beiden austauschbaren Rückentasten können so konfiguriert werden, dass sie jede andere Tasteneingabe zulassen.

Und auch auf auswechselbare Stick-Module verzichtet der DualSense Edge nicht. Jedes einzelne Stick-Modul des Controllers kann vollständig ausgetauscht werden. Ersatz-Stick-Module werden separat verkauft.

Davon abgesehen bietet der DualSense Edge die gewohnten Features des herkömmlichen DualSense-Controllers, darunter das haptische Feedback, die adaptiven Trigger, das integrierte Mikrofon, die Bewegungssteuerung und mehr.

Zusätzlich zu den mitgelieferten Stick-Kappen und Rücktasten-Sets wird der DualSense Edge mit einem geflochtenen USB-Typ-C-Kabel ausgeliefert, das mit einem Steckergehäuse in den Controller einrastet und nicht droht, beim Gameplay herauszurutschen. Die mitgelieferte Tragetasche ermöglicht das Aufladen des Controllers über eine USB-Verbindung, während er in der Tasche aufbewahrt wird.

Weitere Einzelheiten sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Einen Termin nannte Sony für den DualSense Edge zunächst nicht. Und auch der Preis ist noch offen. In den kommenden Monaten sollen weitere Details enthüllt werden, einschließlich des Zeitplans für die Markteinführung.

