FIFA 23: Seit zwölf Jahren das unfehlbare WM-Orakel

Der aktuelle Ableger der beliebten Fußballsimulations-Reihe "FIFA 23" hat schon wieder den Sieger der diesjährigen Weltmeisterschaft vorhergesagt. Damit ist die Reihe bereits seit zwölf Jahren ein zuverlässiges Orakel für das größte Sportereignis der Welt. Warum die Vorhersagen der "FIFA"-Spiele so zuverlässig sind, lest ihr hier.

Vor wenigen Tagen wurde das Finale der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen. Als Sieger ging die Fußballnation Argentinien hervor, die sich gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich durchsetzen konnte.

Für Fans der „FIFA“-Reihe und Spieler des aktuellen Ablegers „FIFA 23“ kommt dieser Sieg aber wahrscheinlich gar nicht so überraschend. Schließlich hat EA seit nun zwölf Jahren jeden WM-Sieger korrekt vorhergesagt. Nach Spanien 2010, Deutschland 2014 und Frankreich 2018 jetzt auch Argentinien 2022.

Viele sehen EA mittlerweile sogar als WM-Orakel, denn diese enorme Richtigkeitsquote kann ja nicht von irgendwo kommen.

FIFAs WM-Modus sagt jeden Gewinner voraus

Seit 2010 wird jede Fußball-WM bereits im Voraus mittels EAs eigener Sport-Engine simuliert, auf der auch die „FIFA“-Spiele zum Laufen gebracht werden. Dieses Mal wurde sie zwölf Tage vor Beginn des eigentlichen Turniers durchgeführt. Dabei wurden alle 64 Spiele aus Gruppenphase und KO-Runde nachgebildet und jeweils deren Ausgänge beobachtet. Am Ende stand realitätsgetreu Argentinien an der Spitze.

Zwar stimmten in der Simulation nicht alle Details mit dem tatsächlichen Turnier-Verlauf überein. So war der Finalgegner von Messi und Co. hier Brasilien und nicht Frankreich, das es aber immerhin auf Platz 3 geschafft hat, und es gab auch kein Elfmeterschießen. Trotzdem war auch im simulierten Finale Lionel Messi der Schütze des entscheidenden Tores und er bekam sogar den goldenen Ball für die Auszeichnung des besten Spielers des Turniers. Genauso wie es später im richtigen Finale der Fall war.

EA selbst begründet die erstaunliche Korrektheit der Simulationen mit der HyperMotion2-Technologie, die für einen sehr natürlichen Übergang zwischen Ballkontrolle und Schuss sorgen und damit überaus realistische Nachbildungen ermöglichen soll. Ob diese Technik tatsächlich so gut ist, um Turnierausgänge exakt vorherzusagen, werden wohl die nächsten Jahre zeigen. Es ist spannend zu sehen, ob das aktuelle „FIFA“ auch bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko den Sieger korrekt vorhersagen wird.

„FIFA 23“ ist seit dem 26. September 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Wer den Weltmeisterschafts-Modus des aktuellen Ablegers noch nicht gespielt hat, kann das auch jetzt noch, nach dem Ende der WM in Katar, nachholen.

