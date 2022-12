Street Fighter 6: Covid-19-Pandemie inspirierte den Battle Hub

Im kommenden Sommer wird Capcom mit „Street Fighter 6“ die neueste Iteration der beliebten Kampfspielreihe auf den Markt bringen. Wie die bisherigen geschlossenen Beta-Phasen bereits zeigten, haben die Entwickler rund um Producer Shuhei Matsumoto vor allem das Online-System überarbeitet.

Spielhallen-Feeling in der Pandemiezeit

Anstatt eines uninspirierten Matchmaking-HUDs nutzen die Entwickler den sogenannten „Battle Hub“, in dem sich die Spieler in einer großangelegten Lobby mit ihren eigens erstellten Avataren verbinden, miteinander chatten, gegeneinander kämpfen oder auch einfach anderen beim Spielen zuschauen.

Capcom setzt beim „Battle Hub“ auf das klassische Feeling einer Spielhalle in den Achtzigern und Neunzigern, in der man an Arcade-Cabinets gegen Freunde und andere Leute gespielt hatte. Deshalb kann man selbst andere klassische Capcom-Spiele genießen oder an DJ-Sets gemeinsam die Musik genießen.

In einem aktuellen Interview mit der Game Informer verriet Matsumoto, woher die Idee für den Battle Hub stammte. Als die frühe Konzeptphase von „Street Fighter 6“ in 2018 begann, wurde noch gar nicht an solch ein Lobbysystem gedacht. Der Gedanke kam erst mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf, die die Interaktionen der Leute untereinander veränderte.

Deshalb hatte man den Battle Hub erschaffen, um einen Ersatz für die Interaktionen zu schaffen, die durch Lockdowns und anderen Einschränkungen ausblieben. Zu der Zeit, als man das System entwarf, war noch nicht abzusehen, wie lange die Pandemie das Weltgeschehen bestimmen würde.

So kam Matsumoto auf die Idee eine Spielhalle in „Street Fighter“ zu erschaffen, da auch viele der Entwickler mit diesen aufgewachsen waren und schöne Erinnerungen mit ihnen verbinden. Und dieses Gefühl möchte man mit dem Battle Hub in der heutigen Zeit erneut einfangen.

„Street Fighter 6“ erscheint am 2. Juni 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC.

Quelle: Game Informer (via DualShockers)

