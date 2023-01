Atelier Ryza 3: Release des Rollenspiels verschoben – Der neue Termin steht

Wie der Publisher Koei Tecmo Games einräumte, wird sich der Release des Rollenspiels "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" ein wenig verzögern. Wir verraten euch den neuen Termin, der im Rahmen der Verschiebung bestätigt wurde.

Der hiesige Release von "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" wurde verschoben.

Ursprünglich sollte die beliebte Japano-Rollenspiel-Serie „Atelier Ryza“ Ende des kommenden Monats auf den Konsolen und dem PC in ihre nächste Runde gehen.

Wie der verantwortliche Publisher Koei Tecmo Games in einer aktuellen Mitteilung einräumte, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Stattdessen wird sich der Release von „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key“ im Westen um genau einen Monat nach hinten schieben. Vom 24. Februar auf den 24. März 2023.

Von der Verschiebung sind alle Plattformen betroffen, für die das vom japanischen Studio Gust entwickelte Rollenspiel erscheint.

Mehr Zeit für den finalen Feinschliff

Laut dem verantwortlichen Produzenten Junzo Hosoi werden die Entwickler von Gust die zusätzliche Entwicklungszeit für den finalen Feinschliff nutzen, der der Qualität des Rollenspiels zugute kommen soll. „Unser Team wird sich diese zusätzliche Zeit nehmen, um den letzten Schliff zu finden, damit wir allen, die die Serie verfolgt haben, das bestmögliche Erlebnis in diesem Höhepunkt der Abenteuer von Ryza und ihren Freunden bieten können“, führte Hosoi aus.

In „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ sehen sich Ryza und ihre Freunde mit der Situation konfrontiert, dass vor Kurken eine mysteriöse Inselgruppe auftaucht. Als aus den Ruinen, die sich auf der Inselgruppe befinden, eine Stimme zu vernehmen ist, die vom „Code des Universums“ spricht, entschließt sich die Gruppe dazu, dem Ganzen nachzugehen und die Inselgruppe zu erforschen.

Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Schlüsseln versorgt, die ihr nach Belieben bei der Erforschung, der Synthese oder im Kampfgeschehen einsetzen könnt. Zu den größten Neuerungen des Rollenspiels gehört die offene Welt, die sich aus unterschiedlichen Karten zusammensetzt, die von euch nahtlos und ohne Ladezeiten erkundet werden können.

„Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

A message from the Atelier Ryza 3 producer.#AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key will now release on March 24th, Friday 2023. Thank you for your patience.https://t.co/iYG6ZiqwdX pic.twitter.com/xlPWnyQ1Z1 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 18, 2023

