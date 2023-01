The Last of Us: Wer sind die FEDRA und die Fireflies in der HBO-Serie?

The Last of Us:

Zwei wichtige Gruppierungen in der Welt der HBO-Serie "The Last of Us" sind die FEDRA und die Fireflies. Wir liefern euch in den nachfolgenden Zeilen dieses Artikels die wichtigsten Informationen zu beiden Organisationen.

Die FEDRA und die Fireflies sind wichtige Organisationen im "The Last of Us"-Universum.

Die HBO-Serie „The Last of Us“, die auf dem gleichnamigen PlayStation-Exklusivspiel von Naughty Dog („Uncharted“) basiert, entführt uns in eine postapokalyptische Welt. In dieser steht die Menschheit am Abgrund, seit vor 20 Jahren eine Pilz-Infektion einen Großteil der Bevölkerung in Zombie-ähnliche Monster verwandelt hat. Zwei Fraktionen, die sich in dieser Welt etablieren konnten, sind die FEDRA und die Fireflies, die wir euch nachfolgend vorstellen.

Was ist die FEDRA?

Beginnen wir mit der FEDRA beziehungsweise F.E.D.R.A., was eine Abkürzung für Federal Disaster Response Agency ist. Kurz gesagt handelt es sich bei dieser Organisation um ein Überbleibsel der einstigen US-Regierung. Nach dem Ausbruch des Cordyceps-Pilzes löste die FEDRA die vorherige Regierung als oberste Instanz der Vereinigten Staaten ab. Darüber hinaus übernahmen sie die Kontrolle über das Militär und verhängten Landesweit das Kriegsrecht.

Um eine Ausbreitung des Cordyceps bestmöglich einen Riegel vorzuschieben, wurden in mehreren Städten im Land Quarantänezonen (QZ) angelegt, in denen gesunde Menschen unterkommen sollten. Des Weiteren wurden eigene Protokolle entwickelt, um möglichst effiziente Abläufe in den QZ zu gewährleisten. Anfangs war es zudem noch möglich, per Briefverkehr mit Leuten in anderen Quarantänezonen zu kommunizieren, allerdings sollten sich die Dinge bald ändern.

Im Laufe der Zeit festigte die FEDRA nämlich mit ihrer Kontrolle über das Militär ihre Machtstellung und transformierte die QZ gewissermaßen zu Polizeistaaten. Nach und nach übten die Soldaten eine absolute Macht über die Städte aus und verhängten sogar Todesurteile gegen Infizierte sowie Leute, die gegen ihr Regime und dessen Regeln rebellierten. Aus diesem Grund formierten sich mit der Zeit mehrere Widerstandsbewegungen, etwa die Fireflies.

Wie wir in der „The Last of Us“-Serie sehen, zog die FEDRA auch Bürger für verschiedene Arbeitsdienste ein. Darüber hinaus bestand für die Bewohner der Quarantänezonen die Wahl, sich dem Militär anzuschließen. Kinder konnten zudem die Militärakademie der Gruppierung beitreten, wie es zum Beispiel Ellies beste Freundin Riley eine Zeit lang tat, ehe diese die Seiten wechseln und sich Marlene und ihrer Firefly-Truppe anschließen wollte.

In nahezu allen großen QZ sah sich die FEDRA den wiederholten Angriffen von Guerillagruppen ausgesetzt. Dies führte dazu, dass auch die neue Militärregierung die Kontrolle über die meisten Städte mit der Zeit verlor. Eine Ausnahme bildet Boston, in der es der FEDRA gelang, die Fireflies klein zu halten. Angelehnt ist die FEDRA übrigens an die reale Federal Emergency Management Agency, die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe.

Wer sind die Fireflies?

Wie zuvor bereits kurz erwähnt, sind die Fireflies eine von mehreren militanten Gruppen in der „The Last of Us“-Welt. Mehrere Menschen organisieren sich in dieser Fraktion, um gegen die Militärdiktatur der FEDRA aufzubegehren. In vielen Quarantänezonen waren sie und ähnliche Gruppierungen sogar erfolgreich mit ihrem Vorhaben, die Machthaber zu stürzen. Dies haben sie auch dem Umstand zu verdanken, dass sich viele Bürger ihrer Sache angeschlossen haben.

Was die Fireflies, die in der Timeline der PlayStation-Games im Laufe der 2010er-Jahre gegründet wurden – in der HBO-Serie wären es vermutlich die 2000er –, anderen militanten Gruppen voraus haben, sind ihre Strukturen: Sie haben eine klare Hierarchie mit verschiedenen Anführern in der Befehlsebene, zu der beispielsweise auch Marlene in Boston gehört, und eine, im Vergleich zu Rebellengruppen, gutdurchdachte Organisation bei ihren Operationen.

Das Ziel der Fireflies war es anfangs, die alte demokratische Ordnung in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen, nachdem die FEDRA ihre Macht in den von ihr eingerichteten Quarantänezonen übernommen hatten. Es gab verschiedene Aufstände, um das zu erreichen, allerdings in Boston eher mit mäßigem Erfolg. Seit den 2020ern, in den Spielen ungefähr zehn Jahre vor dem Beginn von Joels und Ellies Reise, riefen sie in verschiedenen QZ zum Widerstand auf. Der Spruch „Suche nach dem Licht“, ist dabei das Motto der Gruppierung, was dem Titel der 1. Episode der HBO-Serie, „Wenn du in der Dunkelheit verloren bist“, entgegensteht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Außerdem verfolgten Marlene und die Fireflies noch ein weiteres großes Ziel: Die Suche nach einem Heilmittel gegen die Cordyceps-Infektion. Über Jahre hinweg haben sie nach einer Impfung gegen den Pilz gesucht, allerdings reihte sich stets ein Fehlschlag an den nächsten. Des Weiteren begann das Militär, die Fireflies zu jagen. Deshalb wollte Marlene um jeden Preis Joel und dessen Partnerin Tess dazu bringen, die immune Ellie zu einem Firefly-Posten zu eskortieren.

Was haltet ihr von der FEDRA und den Fireflies in der „The Last of Us“-Serie?

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren