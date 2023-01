Marvel’s Avengers: Community setzt sich mit Petition für einen Nachfolger ein

Wie Crystal Dynamics in diesem Monat bekannt gab, wird der Support des Multiplayer-Titels "Marvel's Avengers" im Sommer enden. Nur kurz nach dieser Ankündigung begann ein Teil der Community, sich mit einer Petition für einen Nachfolger einzusetzen.

Nach den Gerüchten, die uns vor wenigen Monaten erreichten, gaben die Entwickler von Crystal Dynamics vor ein paar Tagen bekannt, dass die Unterstützung des Multiplayer-Titels „Marvel’s Avengers“ am 30. September 2023 eingestellt wird.

Am gleichen Tag wird auch der digitale Verkauf des Spiels eingestellt, wobei die Single- und Multiplayer-Modi erhalten bleiben. Das letzte Update wird bereits am 31. März 2023 zur Verfügung gestellt. Kurz nach der offiziellen Ankündigung, dass die Unterstützung von „Marvel’s Avengers“ eingestellt wird, schlossen sich Spieler und Spielerinnen zusammen, um sich für einen Nachfolger einzusetzen.

Das Ergebnis ist eine Petition, mit der Crystal Dynamics und die Embracer Group von einem Nachfolger zu „Marvel’s Avengers“ überzeugt werden sollen. Im Rahmen der Beschreibung der Petition nutzten die Spieler und Spielerinnen nicht nur die Gelegenheit, um sich für ihre Zeit mit Superhelden-Abenteuer zu bedanken.

Nutzer nennen mögliche Monetarisierungskonzepte

Gleichzeitig wurden mögliche Maßnahmen genannt, mit denen ein möglicher Nachfolger zu „Marvel’s Avengers“ zu einem kommerziellen Erfolg werden könnte. Beispielsweise schlagen die Nutzer ein Abo-Modell vor, das das aktuelle System ersetzen könnte. „Die Idee, nur kosmetische Inhalte zu monetarisieren, war wunderbar für Verbraucher, aber nicht ideal für Unternehmen. Vielleicht ein Abonnementmodell, bei dem Jahresmitglieder frühzeitig Zugriff auf Inhalte, Kosmetika und andere Vergünstigungen erhalten“, wird hierzu ausgeführt.

Auch ein mögliches Battle-Pass-System könnte laut der Petition dafür sorgen, dass sich ein potenzielles Sequel wirtschaftlich lohnt. „Ein weiteres erfolgreiches Modell wäre ein Battle-Pass-Modell, bei dem Spieler einen saisonalen Battle-Pass erwerben können. Spieler konnten zusätzliche Ressourcen, exklusive Emotes, Extraktoren und Kostüme verdienen“, heißt es zu einem möglichen Battle-Pass.

„Wenn Sie möchten, dass das Live-Service-Modell erfolgreich ist, müssen die Pläne im Voraus konkreter sein, Jahr 1 und idealerweise Jahr 2 sollten am Point of Sale artikuliert werden. Wir wissen, dass feste Zusagen schwierig sind und zahlreiche Variablen es schwierig machen, solche Garantien einzuhalten. Vertrauen wird jedoch wahrscheinlich die Bereitschaft eines Verbrauchers erhöhen, in ein Produkt zu investieren“, heißt es abschließend.

Related Posts

Auch wenn Petitionen dieser Art in der Vergangenheit nur selten zum Erfolg führten, könnt ihr diese bei Interesse hier unterstützen. „Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Change.org

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren