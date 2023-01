Spiele-Highlights 2023: Auf diese 11 Shooter-Games könnt ihr euch freuen

Egal ob Abenteurer Nathan Drake, Teufelsjäger Dante oder Elitesoldat Ghost, sie alle verlassen sich in ihren Games gerne auf bleihaltige Argumente. Natürlich dürfen sich Shooter-Freunde auch in 2023 wieder auf einige hochkarätige Titel freuen und wir stellen euch nachfolgend einige potentielle Highlights vor.

Dead Space (PS5)

Release: 27. Januar 2023

Eigentlich sollte es nur ein Routineeinsatz sein: Ingenieur Isaac Clarke wird als Teil eines kleinen Teams zum Planet Cracker U.S.G. Ishimura geschickt, zu dem kürzlich der Kontakt abgebrochen war. Einige Zeit nach ihrer Ankunft müssen unser Protagonist und seine Begleiter feststellen, dass sich der Ort in eine wahre Hölle verwandelt hat. Monster haben das Raumschiff übernommen und die Besatzung abgeschlachtet. Wird Isaac diesen Albtraum überleben können?

EAs Motive Studio („Star Wars Squadrons“) hat sich der Aufgabe gestellt, dem beliebten Survival-Horror-Game aus PlayStation 3-Zeiten neues Leben einzuhauchen. Die Technik wurde deutlich überarbeitet, die Steuerung modernisiert und neue Bereiche ergänzt. Zudem bietet das „Dead Space“-Remake auch ein komplett neues Ende, das ihr als Belohnung für den Abschluss des New Game+-Modus erhaltet. Die ersten Tests sprechen von einer hervorragenden Neuauflage.

Atomic Heart (PS5)

Release: 21. Februar 2023

Was wäre, wenn die Geschichte des 20. Jahrhunderts anders abgelaufen wäre? Eine mögliche Antwort hierauf liefert der kommende Ego-Shooter „Atomic Heart“, dessen Story euch in die 1950er Jahre entführt. Auf den ersten Blick wirkt alles wie eine perfekte Welt, in der Menschen Seite an Seite mit Robotern leben. Doch natürlich trügt der Schein, denn im Verborgenen sorgten geheime Experimente für das Auftauchen von Mutanten und lebensbedrohlicher Killermaschinen.

Bereits seit seiner Ankündigung haben viele Shooter-Fans den Titel auf dem Radar, der gewisse „BioShock“-Vibes verströmt. Den Gefahren, die in der Spielwelt auf euch lauern, sollt ihr mit verschiedenen Möglichkeiten entgegentreten können. Neben einem speziellen Handschuh befinden sich auch diverse Waffen in eurem Arsenal und die Entwickler versprechen, dass ihr euren Kampfstil an jeden Gegner, auf den ihr trefft, anpassen können sollt.

Resident Evil 4 (PS4, PS5)

Release: 24. März 2023

Ex-Cop Leon S. Kennedy wird von höchster Stelle mit einer wichtigen Mission betraut: Er soll die Tochter des Präsidenten retten, die kürzlich entführt wurde. Die Spur führt den Überlebenden des Raccoon City-Vorfalls nach Spanien, wo er schon kurz nach seiner Ankunft auf seltsame Geschehnisse stößt. Einige Dorfbewohner verhalten sich extrem aggressiv und auch ein geheimnisvoller Kult scheint eine Rolle in der Entführung der jungen Frau spielen. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt.

„Resident Evil 4“ gilt für viele Spieler und Spielerinnen nicht nur als der bisher beste Ableger von Capcoms legendärer Survival-Horrorreihe, sondern als eines der besten Games aller Zeiten. Nach den Erfolgen der Neuauflagen von Teil 2 und Teil 3 der Marke soll nun auch Teil 4 einmal mehr für Furore sorgen. Neben einer zeitgemäßen Technik und Steuerung dürft ihr euch des Weiteren auch auf die eine oder andere spielerische Neuerung freuen. Ein potentielles Highlight 2023!

System Shock Remake (PS4, PS5)

Release: März 2023

Mit „System Shock“ kehrt dieses Jahr auch ein echter Shooter-Klassiker aus dem Jahr 1994 zurück. Heute wie damals hat eine durchgedrehte KI die Kontrolle über die Raumstation Citadel übernommen und ganz nebenbei die Crewmitglieder in Monster verwandelt. Nun setzt sie Kurs zur Erde und nur ihr könnt den bevorstehenden Untergang der Menschheit noch verhindern, indem ihr in den unendlichen Weiten des Alls die Geheimnisse der Raumstation aufdeckt.

Die Verantwortlichen haben den wegweisenden Titel von Grund auf neu entwickelt, weshalb das Remake sowohl moderne Technik als auch eine modernisierte Steuerung bieten soll. Darüber hinaus soll die Neuauflage neue Musik und Soundeffekte sowie ein aktualisiertes Interface bieten. Sollte es den Machern gelingen, das Kultspiel erfolgreich in die Gegenwart zu hieven, dürfte uns hiermit ein absolutes Shooter-Highlight in 2023 erwarten.

RoboCop: Rogue City (PS4, PS5)

Release: Juni 2023

Ihr seid RoboCop und müsst mit Waffengewalt auf den Straßen des dystopischen Detroit für Recht und Ordnung sorgen. In der Stadt herrscht noch immer die Kriminalität und ihr müsst mithilfe aller euch zur Verfügung stehenden Mitteln diesem Treiben ein Ende setzen.

Allzu viele Informationen zu „RoboCop: Rogue City“ sind derzeit noch nicht verfügbar, doch Spieler sollen auf verschiedene aus der Vorlage bekannte Waffen zugreifen können. Zudem dürfen im Rahmen der Story an verschiedenen Punkten kleine Entscheidungen während der Dialoge getroffen werden. Der ikonische Actionheld verdient ein neues gutes Spiel und der kommende Ego-Shooter könnte ein echter Hit werden.

Exoprimal (PS4, PS5)

Release: 2023

Im Jahr 2040 strömen Horden von Dinosauriern durch mysteriöse Portale auf die Erde und drohen, eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen. Mithilfe einer revolutionären KI und fortschrittlicher Exosuits sollen die gefährlichen Reptilien jedoch zurückgedrängt werden, um die Menschheit zu beschützen.

Der Online-Shooter aus dem Hause Capcom ist komplett auf eine Koop-Erfahrung ausgelegt, ihr tretet den Dinosauriermassen also stets in einem kleinen Team entgegen. Das Entwicklerteam möchte dabei Abwechslung groß schreiben und erfolgreich abgeschlossene Missionen mit Erfahrungspunkten und freischaltbaren Extras belohnen. Womöglich könnte uns hier ein kleiner Koop-Geheimtipp in 2023 erwarten.

Hyenas (PS4, PS5)

Release: 2023

Die Erde ist nicht mehr bewohnbar, weshalb die Menschheit inzwischen den Mars besiedelt hat. Nun, zumindest die reichen Mitbürger. Die „Normalos“ müssen derweil zusammengepfercht auf Perineum, einem riesigen Weltraumslum, überleben. Um in der sozialen Hierarchie nach oben zu steigen, müssen inzwischen nahezu unbezahlbare Popkulturschätze von der zerstörten Erde in den eigenen Besitz gebracht werden. Eine Aufgabe, die verschiedene Leute anlockt.

Um dieses Ziel zu erreichen, bildet ihr gemeinsam mit einigen Mitspielern und Mitspielerinnen im Koop-Ego-Shooter „Hyenas“ eine Diebesbande. Ihr müsst verschiedene Sicherheitsmaßnahmen überwinden, um die begehrten Artefakte an euch zu bringen. Allerdings befindet ihr euch hierbei stets im Wettlauf mit einem anderen Team, was für ordentlich Nervenkitzel sorgen dürfte. Mehr zum Spiel könnt ihr in unserem Vorschauartikel erfahren.

PayDay 3 (PS4, PS5)

Release: 2023

The Band is back together! Nachdem sie zuletzt noch in der US-Hauptstadt Washington, D.C. für Unruhe gesorgt haben, verschlägt es die vier alten Mitglieder der PayDay-Gang, Dallas, Chains, Wolf und Hoxton, diesmal nach New York City. Und dabei wollte sich die Crew eigentlich schon in den Ruhestand verabschieden.

Details zum Spiel, das im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll, sich aktuell noch rar gesät. Die Macher versprechen allerdings eine deutlich lebendigere Welt als noch in den Vorgängern, glaubhaftere Schauplätze und neue Hindernisse. Da bereits die Vorgänger spaßige Koop-Unterhaltung boten, wird Teil 3 diesen hoffentlich in Nichts nachstehen und könnte deshalb zu einem potentiellen Shooter-Highlight in 2023 werden.

Remnant 2 (PS5)

Release: 2023

Nachdem die Mächte des Bösen bereits besiegt schienen, müssen sich Spieler und Spielerinnen in „Remnant 2“ nun erneut in den Kampf gegen furchterregende Monster und schier gottgleiche Bossgegner stürzen. Ob es ihnen mit vereinten Kräften gelingen wird, den Untergang der Menschheit doch noch zu verhindern?

Bereits der Vorgänger „Remnant: From the Ashes“ konnte sich schnell einen Ruf als Koop-Geheimtipp erarbeiten Mund ein solcher könnte uns dieses Jahr auch mit der Fortsetzung erwarten. Mit bis zu zwei Teammitgliedern an eurer Seite und diversen Nah- und Fernkampfwaffen sollen die Höllenkreaturen erledigt werden. Außerdem versprechen die Entwickler eine hohe Wiederspielbarkeit dank dynamisch erstellter Dungeons, vieler Belohnungen und spannender Missionen.

Synduality (PS5)

Release: 2023

Dieser Sci-Fi-Shooter entführt euch ins Land Amasia, in dem Menschen und KIs, sogenannte Magier, gemeinsam miteinander leben. Spieler und Spielerinnen schlüpfen in „Synduality“ in die Rolle eines „Drifters“, deren Aufgabe es ist, seltene Ressourcen zu sammeln. Begleitet werden sie dabei von bewaffneten Maschinen, denn unterwegs lauern allerlei Gefahren, unter anderem xenomorphe Kreaturen, die gemeinhin als „Ender“ bezeichnet werden.

Das Gameplay ist klar auf die Mecha-Shooter-Elemente ausgelegt, doch es soll allerlei Möglichkeiten geben, mit denen die eigenen Maschinen modifiziert werden können. Neben dem Aussehen kann auch die Bewaffnung angepasst werden, um alles auf den eigenen Spielstil abzustimmen. Des Weiteren soll es möglich sein, über den Online-Multiplayer mit anderen Drifters zusammenzuarbeiten oder auch gegen diese zu kämpfen. Hier könnte uns ein Shooter-Geheimtipp erwarten.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

Release: 2023

Für den Imperator! In der Rolle eines Space Marine, eines übermenschlichen und brutalen Kriegers, stürzt ihr euch in zahlreiche Schlachten gegen Tyraniden-Horden. Im Laufe der gewaltigen Schlachten müsst ihr außerdem einigen düsteren Mysterien und Geheimnissen auf den Grund gehen.

Allzu viel haben die Verantwortlichen bisher zwar noch nicht über den blutigen Third-Person-Shooter verraten, doch ausgehend vom ersten Trailer dürfte uns mit „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ ein optisch eindrucksvolles Schlachtenspektakel erwarten, das durchaus Hit-Potential in sich tragen dürfte. Dementsprechend lohnt es sich, dieses potentielle Shooter-Highlight in 2023 etwas genauer im Blick zu behalten.

Auf welches Shooter-Game freut ihr euch in 2023 schon ganz besonders?

