MultiVersus: Mehr Zeit für den Battlepass – Zweite Season um mehrere Wochen verlängert

Ursprünglich sollte die zweite Season des Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ in der kommenden Woche zum Abschluss gebracht werden. Allerdings setzte sich die Community zuletzt mehrfach für eine Verlängerung der aktuellem Season ein.

So führte die erhöhte Anzahl der XP, die zum Freischalten aller Inhalte des Battlepass benötigt wurde, dazu, dass Spieler und Spielerinnen darüber klagten, wohl nicht alle Belohnungen der laufenden Season freischalten zu können.

Die verantwortlichen Entwickler von Player First Games kamen dem Wunsch der Community nach und bestätigten über den offiziellen Twitter-Kanal von „MultiVersus“, dass die zweite Season um mehrere Wochen verlängert wird. Statt die zweite Season wie geplant am 14. Februar 2023 zu beenden, ertönt der Schlusspfiff nun erst am 31. März 2023.

Allerdings bleibt es bei der Verlängerung der laufenden Season nicht. Stattdessen gab Player First Games bekannt, dass das Studio das Feedback der Spieler beziehungsweise Spielerinnen zur Kenntnis nahm und die Anzahl der gesammelten XP mit entsprechenden Boostern erhöhte: „Wir haben euch gehört, MVPs! Um euch dabei zu helfen, das Ende des aktuellen Battlepass zu erreichen, erhalten die Spieler Battlepass XP Boost-Gegenstände PLUS Saison 2 wird bis zum 31. März verlängert.“

„Schaut euch die neuen Gegenstände in eurem Inventar und eine Kauffunktion für neue Stufen an, um schneller voranzukommen“, so das Studio weiter. Wie es nach der zweiten Season von „Multiversus“ weitergehen wird, wurde bislang nicht verraten. Fest steht wohl nur, dass auch in der dritten Season neue Charaktere und Features geboten werden.

Zuletzt deuteten von Dataminern entdeckte Datensätze im Quellcode des Brawlers darauf hin, dass in der dritten Season Neuzugänge wie Data von den Goonies, der Joker, Samurai Jack oder Pickle Rick den Weg ins Spiel finden könnten. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

