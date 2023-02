Remedy: Alan Wake 2 von Anfang bis Ende spielbar und Infos zu anderen Projekten

Mit der Produktion von „Alan Wake 2“ geht es voran. Laut der Angabe des zuständigen Studios Remedy Entertainment ist die Produktion so weit fortgeschritten, dass der Titel von Anfang bis Ende durchgespielt werden kann.

„Alan Wake 2 befindet sich in voller Produktion. Das Spiel wird bald mit allen Inhalten ausgestattet sein und ist von Anfang bis Ende spielbar. Dann werden wir uns daran machen, das Erlebnis aufzupolieren“, heißt es im neusten Finanzbericht des Unternehmens.

Laut Remedy ist „Alan Wake“ eine einzigartige Marke, die für das Studio einen hohen Wert hat. Doch nicht immer zahlen sich die Investitionen offenbar zügig aus, wie beispielsweise im Fall von „Alan Wake Remastered“.

„Alan Wake Remastered hat noch keine Tantiemen generiert. Wir erwarten jedoch, dass die Verkäufe steigen werden, da die Veröffentlichung von Alan Wake 2 unmittelbar bevorsteht und Fans und neue Spieler die ursprüngliche Geschichte auf Konsolen der neuen Generation erleben wollen“, so Remedy.

Doch nicht nur „Alan Wake“ ist für das Studio ein großes Thema. Auch an mehreren anderen Projekten arbeiten die Teams, darunter „Control 2“, das in die Proof of Concept-Phase überging.

Dazu schreibt Remedy: „Control 2 erweitert die Geschichte und die Welt des ursprünglichen Control. Wir haben jetzt detaillierte Konzepte für die Spielvision und alle kreativen Bereiche, einschließlich Gameplay, Erzählung und Grafik. Wir sind mit der Arbeit des Teams sehr zufrieden und im Januar 2023 hat das Spiel die Proof-of-Concept-Phase erreicht.“

Codename Condor und Vanguard

Zudem möchte Remedy in den Markt der Multiplayer-Spiele eintreten. „Codename Condor“, das sich momentan in der Proof-of-Concept-Phase befindet und ein „Control“-Spin-off ist, sei ein servicebasiertes Spiel und als solches eine neue Art für Remedy. „Wir stellen sicher, dass das Kern-Gameplay solide ist. Wir bauen das richtige Team und Produktionsmodell für das Spiel auf und schreiten geduldig mit der Entwicklung voran“, so der Entwickler.

Auch „Codename Vanguard“ befindet sich weiterhin in der Proof-of-Concept-Phase. Im Herbst 2022 habe man beschlossen, das Spiel länger in dieser Phase zu belassen und die signifikante Erweiterung des Entwicklerteams auf 2023 zu verschieben.

„Das Vanguard-Team hat Fortschritte gemacht und arbeitet weiterhin an der Entwicklung des Kernspiels und des Metaspiels sowie an der Erprobung der Anwendung der Remedy-ähnlichen Erzählweise und des Weltenbaus. Das Entwicklungsteam wurde durch einige wichtige Neueinstellungen verstärkt“, so Remedy.

Vor einiger Zeit hat sich Remedy außerdem mit Rockstar zusammengetan, um „Max Payne“ sowie den zweiten Teil neu zu entwickeln. Das Projekt mache „gute Fortschritte“, auch wenn es sich noch in der Konzeptphase befindet. „Wir freuen uns darauf, diese geliebte Figur auf einer neuen Konsolengeneration und für eine neue Generation von Fans wieder zum Leben zu erwecken“, heißt es dazu.

Weitere Meldungen zu Remedy Entertainment:

Letztendlich möchte das finnische Studio ein Spiel pro Jahr veröffentlichen, beginnend in diesem Jahr mit „Alan Wake 2“. Das letzte der aktuell geplanten Projekte würde somit 2027 erscheinen. Den kompletten Bericht von Remedy könnt ihr euch hier anschauen.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2, Remedy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren