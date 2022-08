Vanguard: Neues Remedy-Spiel verzögert sich

Remedy Entertainment arbeitet an mehreren Spielen, zu denen ein Projekt namens "Vanguard" gehört. Aufgrund einer Verlängerung der Proof-of-Concept-Phase wird es später als geplant in die Vollproduktion gehen.

Remedy Entertainment widmete sich im neusten Geschäftsbericht einigen der Projekte, an denen das Unternehmen derzeit arbeitet. Dazu gehört ein Spiel mit dem Codenamen „Vanguard“, dessen Produktion sich verzögert.

Das Unternehmen habe beschlossen, den Titel länger in der aktuellen Proof-of-Concept-Phase zu belassen und die „signifikante Vergrößerung des Entwicklerteams“ auf das Jahr 2023 zu verschieben.

Entsprechend wurde die Prognose für das Geschäftsergebnis des laufenden Jahresund Remedy erwartet für 2022 nur noch einen Umsatz auf Vorjahresniveau, bei einem deutlichen Rückgang des Betriebsergebnisses.

Zuvor ging Remedy von einem Umsatzwachstum und einem Betriebsergebnis auf einem etwas niedrigeren Niveau als im Jahr 2021 aus. Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz von Remedy auf 44,7 Millionen Euro und das Betriebsergebnis lag bei 11,4 Millionen Euro.

Fünf „Weltklasse-Titel“ in Arbeit

Remedy arbeitet laut der eigenen Angabe an fünf Weltklasse-Titeln. Und mit dem Übergang zu einem Multi-Projekt-Betriebsmodell habe man gelernt, dass es besser sei, die Spieleprojekte für einen längeren Zeitraum als in der Vergangenheit in der frühen Entwicklungsphase zu halten.

„Dies hat den Vorteil, dass die Größe des Entwicklungsteams und damit die Betriebskosten niedriger bleiben und die Teams die nötige Zeit haben, um Schlüsselelemente des Spiels zu entwerfen, vorzubereiten und zu testen, bevor das Projekt in eine Entwicklungsphase übergeht, in der ein größeres Team erforderlich ist“, so Remedy.

Allzu viel ist über „Vanguard“ bislang nicht bekannt. In Zusammenarbeit mit Tencent soll daraus ein Free-2-Play-Titel mit Service-Ansatz werden. Ebenfalls in der Proof-of-Concept-Phase befand sich zuletzt „Codename Condor“, ein bisher nicht näher beschriebenes Spin-off zum erfolgreichen Action-Titel „Control“.

