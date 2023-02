US-Charts: Dead Space auf Platz 2, Forspoken tut sich schwer

Erneut war „Call of Duty: Modern Warfare 2“ das meistverkaufte Videospiel in den Vereinigten Staaten. Damit belegt der First-Person-Shooter von Activision zum vierten Mal in Folge den ersten Platz.

Direkt dahinter folgt das Remake von „Dead Space“, das am 27. Januar in den Handel kam. Mit Platz zwei dürfte sich EA absolut zufriedengeben. Weniger erfolgreich war „Forspoken“, das drei Tage vorher erschien. Für das magische Action-Rollenspiel reichte es nur für den siebten Platz.

Zwei weitere Neuerscheinungen sehen wir auf Rang fünf und sieben. Hier befinden sich der Nintendo-Titel „Fire Emblem Engage“ und der das Multiplattform-Spiel „One Piece Odyssey“.

Wie kürzlich schon mal berichtet hat die erfolgreiche „The Last of Us“-Serie in Großbritannien zu einem Verkaufsanstieg des PS5-Remakes geführt. Auch in den USA lässt sich das beobachten: „The Last of Us Part I“ rückte vom 36. auf den 11. Platz vor.

So sieht die Top 20 aus

(1) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Neu) Dead Space Remake (4) Madden NFL 23 (5) FIFA 23 (Neu) Fire Emblem Engage* (7) Elden Ring (Neu) Forspoken (3) God of War Ragnarök (Neu) One Piece Odyssey (2) Pokémon Karmesin und Purpur* (36) The Last of Us Part I (6) Sonic Frontiers (68) Monter Hunter Rise (9) Mario Kart 8 Deluxe* (14) Minecraft (8) Need for Speed Unbound (12) Just Dance 2023 Edition (11) NBA 2K23* (21) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (27) NHL 23

In Klammern ist stets die Platzierung des vorherigen Monats angegeben. Bei den mit Sternchen gekennzeichneten Spielen wurden wiederum die digitalen Verkäufe nicht einberechnet.

Quelle: Twitter

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren