E3 2023: Mit einem „soliden Line-Up“ – Ubisoft bestätigt Teilnahme an der Messe

Nachdem Ubisoft vor wenigen Tagen eine Teilnahme an der E3 2023 andeutete, wurde diese von CEO Yves Guillemot nun offiziell bestätigt. Wie es heißt, arbeitet der Publisher aktuell an seinen Plänen für die E3 2023 und möchte schon bald handfeste Informationen nennen.

Nach den Einschränkungen, die in den vergangenen Jahren von der COVID-19-Pandemie hervorgerufen wurden, wird die E3 in diesem Jahr zum Publikumsverkehr zurückkehren.

Zu den ersten Publishern, die ihre Teilnahme an der E3 2023 bestätigten, gehören die „Assassin’s Creed“-Macher von Ubisoft, die bereits vor wenigen Tagen andeuteten, dass sie an der E3 2023 teilnehmen werden, „sofern diese stattfindet“. In der Zwischenzeit meldete sich mit Yves Guillemot der CEO von Ubisoft zu Wort und bestätigte die Teilnahme an der diesjährigen E3 offiziell.

Weiter heißt es, dass sein Unternehmen aktuell an den finalen Plänen für die Messe arbeitet und schon bald konkrete Details zu diesen nennen möchte. Fest stehe laut Guillemot bisher nur, dass Ubisoft mit einem „soliden Line-Up“ nach Los Angeles reisen wird.

Die Rückkehr einer bekannten Singleplayer-Marke?

„Die E3 ist ein besonderer Moment für unsere Branche und wir freuen uns, unser starkes Line-up im Juni in Los Angeles präsentieren zu können“, so Guillemot. „Wir sind noch dabei, die Details unserer Pläne fertigzustellen und freuen uns darauf, bald mehr zu teilen.“ Welche Titel und Präsentationen Ubisoft im Detail im Gepäck haben wird, bleibt abzuwarten.

Allerdings deutete der bekannte und als gut vernetzte Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson kürzlich an, dass Ubisoft die diesjährige E3 nutzen wird, um eine „vernachlässigte Singleplayer-Franchise wiederzubeleben“. Ausschließen können wir laut dem Insider hierbei wohl eine Rückkehr von „Rayman“.

Die diesjährige E3 findet vom 13. bis zum 16. Juni 2023 im Convention Center von Los Angeles statt. Wie die Kollegen von IGN erfahren haben möchten , werden mit Microsoft, Sony Interactive Entertainment alle drei Konsolenhersteller mit Abwesenheit glänzen.

Während Microsoft im Juni auf einen großen Xbox-Showcase setzen wird, der aller Voraussicht nach im Microsoft-Theater von Los Angeles stattfindet, soll Sony Interactive Entertainment unbestätigten Berichten zufolge einen Online-Showcase vorbereiten, der ebenfalls im Juni stattfindet.

