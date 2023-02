State of Play: Quelle spricht von einer baldigen Episode und einem großen Event im Juni

Laut Jeff Grubb plant Sony Interactive Entertainment nicht nur eine neue "State of Play"-Ausgabe, die bereits in den nächsten Wochen stattfinden wird. Darüber hinaus arbeiten die PlayStation-Macher laut dem Insider an einer großen Präsentation, auf die wir uns aller Voraussicht nach im Juni freuen dürfen.

Sowohl Nintendo als auch Microsoft begingen das neue Jahr mit Online-Events, die von den beiden Unternehmen genutzt wurden, um Titel vorzustellen, die 2023 erscheinen werden. Lediglich Sony Interactive Entertainment hielt sich diesbezüglich bisher vornehm zurück.

Geht es nach dem Gaming-Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb, dann ist eine entsprechende Ankündigung der PlayStation-Macher allerdings nur noch eine Frage der Zeit. Wie Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, soll nämlich schon in den nächsten Wochen eine neue Ausgabe des „State of Play“-Formats zur Verfügung gestellt werden.

Laut Grubbs Quellen soll die neue „State of Play“ für den kommenden Monat geplant sein. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass sich Sony Interactive Entertainment kurzfristig für eine noch frühere Veröffentlichung entscheidet.

Große Ankündigungen im Juni 2023?

Geht es um die „State of Play“, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll, dann solltet ihr eure Erwartungen laut Grubb nicht zu hoch stecken. Stattdessen spricht der Journalist und Insider von einem kleineren Event, was darauf hindeuten dürfte, dass Sony Interactive Entertainment hier den Drittherstellern den Vortritt überlässt. Auch Präsentationen von Titeln für das in diesem Monat erscheinende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 wären denkbar.

Deutlich spannender könnte es laut Grubb im Juni dieses Jahres werden. Nachdem bereits durchsickerte, dass Sony Interactive Entertainment auch in diesem Jahr auf einen Auftritt auf der E3 verzichten wird, spricht Grubb davon, dass die PlayStation-Macher ein großes Online-Event planen, das zeitnah zur E3 stattfindet.

Im Rahmen des „PlayStation Showcase“ könnte es zu großen Ankündigungen und Präsentationen von Titeln kommen, die in diesem Jahr oder etwas später erscheinen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu den Angaben von Grubb bisher nicht äußern wollten, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren