PlayStation VR2: Sony veröffentlicht „ultimative FAQ“ zum PS5-Headset

Sony hat eine umfangreiche FAQ-Übersicht zum in Kürze erscheinenden Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht. Sie widmet sich dem Headset ansich, den Sense-Controllern, den Spielen und weiteren Aspekten.

Die Veröffentlichung von PlayStation VR2 steht unmittelbar bevor und dem einen oder anderen Spieler werden kurz vor dem Launch einige Fragen durch den Kopf gehen. Um diese weitgehend zu beantworten, wurde auf dem offiziellen PlayStation Blog eine FAQ-Übersicht veröffentlicht, deren Einzelheiten tiefer ins Detail gehen.

Aufgeteilt sind die Informationen in verschiedene Themenbereiche. Dazu gehören allgemeine Fragen zum VR-Headset, die neuartigen Sense-Controller, die kompatiblen Spiele sowie Übertragungs- und Aufnahmemöglichkeiten.

Neben einer Gegenüberstellung der technischen Daten von PlayStation VR und dem Nachfolger PlayStation VR2 kommen beispielsweise die Anzeigemodi zur Sprache. Dazu gehören der VR-Modus, der kompatible Spiele in der gewünschten 360-Grad-VR-Ansicht darstellt, und ein Kinomodus, wie er schon beim ersten Modell zum Einsatz kam. Im Kinomodus können Nicht-VR-Spiele und andere Inhalte auf einem großen virtuellen Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 × 1080 dargestellt werden.

Das mitgelieferte Kabel von PlayStation VR2 ist 4,5 Meter lang und ermöglicht eine nahezu freie Bewegung im Raum. Bei VR-Spielen, in denen sich Spieler tatsächlich im Raum bewegen können, empfiehlt Sony einen Mindestspielbereich von 2 x 2 Metern. Bei rein sitzender oder stehender Spielweise reicht eine Fläche von 1 x 1 Meter. Mithilfe der im Headset integrierten Kameras kann der nutzbare Spielbereich definiert werden.

System-Updates und PlayStation-Symbole

Viele der abgehandelten Fragen widmen sich bereits bekannten Details oder solchen, die so erwartet wurden. So wird auch PlayStation VR2 mit System-Updates auf dem neusten Stand gehalten. Das Headset kann an verschiedene Kopfgrößen angepasst werden und auch eine Verstellung des Linsenabstandes ist wieder möglich. Vielleicht nicht das wichtigste Detail, aber ein FAQ-Bestandteil: Ja, auch PlayStation VR2 wird kleine PlayStation-Symbole auf der Oberfläche haben.

Related Posts

Schon seit dem vergangenen Jahr bekannt: Der Sense-Controller von PlayStation VR2 verfügt neben dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern über eine Berührungserkennung: „Der PSVR2 Sense-Controller erkennt die ungefähre Position deiner Finger und ermöglicht so während des Spielens natürlichere Gesten mit deinen Händen“, so Sony zu diesem Feature.

Komplette FAQ-Übersicht: Alle weiteren Details zu PlayStation VR2, zu den Spielen und zum Sense-Controller sind auf dem offiziellen PlayStation Blog aufgelistet.

Das könnte euch ebenfalls zu PSVR2 interessieren:

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt und schlägt bei einer Vorbestellung mindestens mit 599,99 Euro zu Buche. Gekauft werden kann das PS5-Zubehör bislang nur über PlayStation Direct.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren