Dead Cells: Richter wird in „Return to Castlevania“ spielbar sein – Neuer Trailer

Mit "Dead Cells: Return to Castlevania" wird in Kürze der Nostalgie-Pott geöffnet. Ein neuer Trailer bestätigt auch Richter als spielbaren Charakter.

In wenigen Wochen werden Motion Twin und Evil Empire den „Return to Castlevania“-DLC für „Dead Cells“ veröffentlichen. Nun haben die Verantwortlichen den finalen Teaser-Trailer bereitgestellt, der unter anderem einen neuen Spielmodus enthüllt.

Ein Hort der Nostalgie

Im sogenannten „Richter-Modus“ wird der berühmt berüchtigte Protagonist aus „Castlevania: Symphony of the Night“ spielbar sein. Dafür wird man jedoch ein geheimes Level entdecken müssen, das irgendwo in der Dunkelheit des Schlosses Draculas versteckt ist. Dafür bekommt Richter auch sein klassisches Moveset sowie seine Peitsche spendiert.

Damit euch die Nostalgie vollkommen in ihren Bann zieht, werdet ihr auch Kerzen zerstören und Herzen sammeln können, die als Munition für einige Waffen dienen werden. Ein Bosskampf gegen Medusa und eine Vielzahl an Gegnern werden auch auf diesem Weg durch das Schloss erwarten.

Des Weiteren kann man im neuen Trailer erkennen, wie man sich als Der Geköpfte durch „Dead Cells: Return to Castlevania“ schlachten kann. Darüber hinaus werden Fans des Originals einige Hintergründe zu Gesicht bekommen, die ihnen bekannt vorkommen könnten. Dementsprechend sollte man sich jeden Winkel des Schlosses ganz genau anschauen.

„Dead Cells: Return to Castlevania“ wird am 6. März 2023 zum Preis von 9,99 Euro erscheinen. Das Abenteuer wird für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC, iOS und Android erhältlich sein. Hier ist der neueste Trailer:

