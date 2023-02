Battlefield 2042: Season 4 „Eleventh Hour“ ist gestartet

So sieht das neue Schlachtfeld aus.

Ein weiteres Mal führt EA DICE in „Battlefield 2042“ mehrere neue Inhalte ein. Heute ist nämlich die bereits vierte Season gestartet, die den Titel „Eleventh Hour“ trägt.

Neue Map „Flashpoint“

Die größte Neuerung ist auch dieses Mal eine neue Karte. Hier geht es nach Südafrika, wo die No-Pats in einem alten Entwicklungskomplex und dessen Umgebung gegeneinander antreten. Innerhalb des großen Gebäudes finden Schusswechsel auf eher kurzen Distanzen statt, während draußen reichlich Platz für Fahrzeuge geboten wird.

Die letzte Spezialistin und ihre Ausrüstung

Eine weitere und gleichzeitig auch letzte Spezialistin kommt ebenfalls hinzu. Sie gehört zu den Aufklärern und heißt Camila Blasco.

X6-Infiltrationsgerät: Damit verhindert sie es, durch Geräte des Feindes erfasst zu werden. Zudem werden Ortungstechnologien des Gegners gestört und gleichzeitig für den Spieler angezeigt.

Hinterhaltsexpertin: Mit Gadgets, die auf Bewegung basieren, kann sie nicht geortet werden.

Konstantes Zielfernrohr: Hat wie alle Aufklärer ein konstantes Zielfernrohr für Scharfschützengewehre.

Landungsfunkfeuer: Teammitglieder können an einer ausgewählten Position spawnen.

4 neue Waffen

RM68: Ein Sturmgewehr, das zwei Visiere besitzt. Eines eignet sich für nahe Distanzen, das andere für mittlere Distanzen. Zudem ist ein Schalldämpfer dabei. Super 500: Eine weitere Shotgun, die wie alle anderen Vertreter dieser Waffenklasse auf kurze Distanz effektiv ist. AC9 SMG: Eine Maschinenpistole, mit der die Spieler schnell aus der Hüfte schießen können. RPT-31: Ein Maschinengewehr mit hoher Feuergeschwindigkeit.

Ein Battle Pass gehört natürlich zu jeder Season. Daher können die Spieler einmal mehr unzählige kosmetische Items freischalten. Geboten wird sowohl eine Free- als auch eine kostenpflichtige Premium-Variante. Was genau drin steckt, zeigt der Battle-Pass-Trailer.

„Battlefield 2042“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Wer eine Essential-Mitgliedschaft bei PlayStation Plus hat, kann sich das Spiel nächsten Monat herunterladen. Freigeschaltet wird das neue Lineup am 7. März. Welche Games sonst noch enthalten sind und worauf sich Extra-Abonnenten freuen dürfen, erfahrt ihr hier.

