Apex Legends: Komplettes QA-Team wurde offenbar während eines Zoom-Meetings entlassen

Dass Mitarbeiter in der Qualitätssicherung von Entwicklern und Publishern vor allem in den USA gerne einmal auf dem sprichwörtlichen Schleudersitz Platz nehmen müssen, wurde Ende 2021 ein weiteres Mal deutlich.

Seinerzeit entschlossen sich die Verantwortlichen von Activision Blizzard dazu, einen großen Teil des QA-Teams von Raven Software zu entlassen, das vor allem am erfolgreichen Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ arbeitete.

Aktuellen Berichten zufolge kam es bei Electronic Arts beziehungsweise Respawn Entertainment nun zu einem ähnlichen Schritt, von dem mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Qualitätssicherungs-Teams im US-amerikanischen Baton Rouge (Louisiana) betroffen sind.

Wie Kotaku unter Berufung auf betroffene Angestellte berichtet, soll es am Dienstag dieser Woche zu einer überraschenden Zoom-Konferenz gekommen sein, in der „das gesamte Team in Baton Rouge gefeuert wurde“. Weiter heißt es seitens der Betroffenen, dass im Prinzip das komplette QA-Team von „Apex Legends“ von der Entlassungswelle betroffen ist.

Die Belegschaft ahnte offenbar nichts

Wie drei der entlassenen Angestellten gegenüber Kotaku zu verstehen gaben, kam es am Dienstag um 8 Uhr Ortszeit zu dem außerplanmäßigen Zoom-Meeting mit dem Vertriebspartner Magnit Global. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des QA-Teams wurden dazu aufgefordert, über ihr persönliches Smartphone oder ihren Computer an der Online-Konferenz teilzunehmen. Hier wurde den verdutzten Angestellten bestätigt, dass das QA-Team in der Niederlassung in Baton Rouge aufgelöst wird.

Manche Qualitätstester erreichte diese Nachricht direkt nach dem Ende ihrer Nachtschicht. Ein Sprecher von Electronic Arts wollte sich auf Nachfrage zwar nicht zu den Entlassungen äußern, wies allerdings darauf hin, dass die Qualitätstests von „Apex Legends“ zukünftig auf mehrere Teams an anderen Standorten verlagert werden. Aussagen, die einer Bestätigung der Entlassungen in Baton Rouge gleichkommen dürften.

Darüber hinaus hieß es in einer E-Mail an Kotaku, dass die internen Qualitätstests auch zukünftig ein fester Bestandteil von Electronic Arts‘ Firmenphilosophie sein werden, „um den Kunden die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern“.

Quelle: Kotaku

