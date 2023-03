Final Fantasy XVI: Active Time Lore-System soll die Welt lebendiger gestalten

Im Laufe des gestrigen Dienstags erreichten uns diverse Previews und zahlreiche neue Details zum vielversprechenden Action-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“.

Mit dem Active Time Lore-System stellten die Entwickler von Square Enix auf dem offiziellen PlayStation Blog ein weiteres Feature von „Final Fantasy XVI“ vor. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es beim Active Time Lore-System mit einem Kompendium zu tun, das hunderte Einträge zur Geschichte der Spielwelt, wichtigen Ereignissen, den Charakteren und weiteren Elementen enthält.

Laut Square Enix steht es euch natürlich offen, ob ihr Gebrauch vom Active Time Lore-System macht oder einfach nur der Hauptgeschichte folgt. Großen Wert legen die Entwickler auf die Tatsache, dass das Active Time Lore-System zwar die Spielerfahrung bereichert, jedoch niemanden benachteiligt, der die Einträge nicht lesen möchte.

Kompendium zu jeder Zeit verfügbar

Weiter heißt es, dass das Active Time Lore-System stets verfügbar ist. Somit könnt ihr das Spielgeschehen jederzeit pausieren, das Kompendium aufrufen und ein paar Einträge lesen – beispielsweise zu dem Gebiet, das ihr gerade erkundet. Unter dem Strich verfolgten die Entwickler mit dem Active Time Lore-System das Ziel, eine Welt zu erschaffen, die sich dank ihrer zahlreichen Details und Geschichten lebendig anfühlt.

„Wir haben eine tiefgründige Geschichte, die sich auf die Charaktere konzentriert“, führte Lokalisierungsdirektor Michael-Christopher Koji Fox aus. „Allerdings wollten wir auch, dass sich die Welt lebendig anfühlt und Gründe liefern, warum diese Dinge passieren. Wir haben eine Geschichte erschaffen, die über 1500 Jahre zurückreicht und die Handlung beeinflusst.“

Zum Umfang des Active Time Lore-Systems wurde ergänzt: „Wir stellen hunderte an Einträgen zur Verfügung. Die Spieler können sie aber auch ignorieren und das Spiel genießen, ohne sich festgefahren zu fühlen.“ Einen ersten Eindruck von dem, was „Final Fantasy XVI“ spielerisch auf dem Kasten hat, vermitteln wir euch in unserer aktuellen Vorschau.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5. Wie gestern bestätigt wurde, soll die bereits 2022 angekündigte Demo zum Rollenspiel rund zwei Wochen vor dem Release erscheinen. Konkrete Details zu den Inhalten der Probefassung wurden bislang allerdings nicht gemacht.

