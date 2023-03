Activision Blizzard: EU verschiebt Entscheidung zur Übernahme auf Ende April

Wie die Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission bestätigten, werden die Entscheidung beziehungsweise der entsprechende Bericht zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nicht wie geplant am 11. April 2023 veröffentlicht. Stattdessen wurde die Frist bis zum 26. April 2023 verlängert.

Während vereinzelte Länder wie Saudi-Arabien der 68,4 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bereits im vergangenen Jahr zustimmten, lässt das Urteil der Wettbewerbshüter in den USA, der Europäischen Union und Großbritannien weiter auf sich warten.

Ursprünglich setzte sich die Europäische Kommission eine Frist bis zum 11. April 2023, an dem bekannt gegeben werden sollte, ob und in welcher Form der Übernahme zugestimmt wird. Wie ein Sprecher der Europäischen Kommission gegenüber Bloomberg bestätigte, werden sich die Wettbewerbshüter der EU noch etwas mehr Zeit nehmen als ursprünglich geplant und den entsprechenden Bericht nun erst am 26. April 2023 vorlegen.

Interessanterweise wird am gleichen Tag auch der finale Bericht der britischen Competition and Markets Authority (kurz: CMA) veröffentlicht. Ein Zufall? Oder steckt möglicherweise mehr hinter dem Ganzen? Ende April sind wir schlauer.

Analysten gehen von einer Zustimmung der Behörden aus

Zum Politikum entwickelte sich in den vergangenen Monaten vor allem die „Call of Duty“-Reihe. So vertraten die Wettbewerbshüter den Standpunkt, dass die zugkräftige Shooter-Serie massiven Einfluss auf die Kaufentscheidung bei neuer Hardware nehmen könnte, sofern sich Microsoft dazu entschließen sollte, diese nur noch im Xbox-Ökosystem anzubieten. Befürchtungen, die von Sony Interactive Entertainment immer wieder befeuert wurden.

Während die PlayStation-Macher auf die Bedeutung der „Call of Duty“-Reihe für die eigenen Plattformen hinwiesen, versicherte Microsoft, dass bei der Reihe auch auf lange Sicht eine Multiplattform-Strategie verfolgt wird. Unter anderem wurde Sony Interactive Entertainment, Nintendo und weiteren Anbietern eine 10-jährige Parität versprochen. Analysten gehen mittlerweile davon aus, dass die Behörden der Übernahme zustimmen werden.

Allerdings nicht ohne Auflagen. Unter anderem wird erwartet, dass die FTC, die CMA und wohl auch die Europäische Kommission Microsoft dazu verpflichten werden, „Call of Duty“ weiterhin für andere Plattformen anzubieten. Ob die Auflagen auf weitere bekannte Marken wie „Overwatch“ oder „Diablo“ ausgeweitet werden könnten, erfahren wir in den kommenden Wochen.

Zuletzt gaben sich neben den Analysten auch die Verantwortlichen von Microsoft vorsichtig optimistisch und gehen laut eigenen Angaben davon aus, dass der Deal erfolgreich abgeschlossen werden kann.

