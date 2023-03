Final Fantasy XVI: Basiert weder auf der Luminous noch der Unreal Engine

Welche Engine kommt eigentlich in "Final Fantasy XVI" zum Einsatz? Verraten wollte das Square Enix bisher nicht. Zumindest zwei Engines hat das Entwicklerteam jetzt ausgeschlossen.

Weder die Luminous Engine noch die Unreal Engine findet in „Final Fantasy XVI“ Verwendung. Das bestätigten Entwickler von Square Enix gegenüber Skill Up.

Engine offiziell nicht bekannt

„Ich fragte, ob das Spiel mit der Luminous-Engine läuft, und Square sagte ‚Nein‘, ich fragte, ob es mit Unreal läuft, und sie sagten ‚Nein‘. Ich fragte, was es sei, und sie weigerten sich, es zu sagen“, erklärt der Sprecher im Video.

Verraten wollen sie also noch nicht, auf welcher Engine das Action-Rollenspiel basiert. Die Fans spekulieren jedenfalls, dass die selbe Engine wie in „Final Fantasy XIV“ genutzt wird. Vom Aufbau her ist diese recht ähnlich wie die anfangs erwähnte Luminous Engine gestaltet.

Zuletzt kam die Luminous Engine in „Final Fantasy XV“ – dem Vorgänger – und „Forspoken“ zum Einsatz. Auf die ebenfalls erwähnte Unreal Engine hat Square Enix wiederum beim „Final Fantasy VII Remake“ und auch beim „Crisis Core“-Remaster zurückgegriffen.

Für den 16. Ableger hat sich Square Enix nun anders entschieden. Sobald wir erfahren haben, über welche Engine „Final Fantasy XVI“ verfügt, werden wir umgehend darüber informieren.

Als Quelle dient Minute 15:24 im unterhalb eingebundenen Video:

„Final Fantasy XVI“ kommt am 22. Juni exklusiv für PS5 in den Handel. Mindestens sechs Monate später kann das RPG dann auch für den PC erscheinen. Yoshida machte allerdings klar, dass sie für die PC-Portierung

