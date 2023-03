Final Fantasy XVI: Macher verrät, ob Clive Devil May Cry-Held Dante besiegen könnte

Da das Kampfsystem von "Final Fantasy XVI" nicht ganz zufällig an die bekannte "Devil May Cry"-Reihe erinnert, beantwortete einer der Macher des kommenden Action-RPGs, ob Protagonist Clive gegen Dante gewinnen könnte.

"Final Fantasy XVI" erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

Seit das erste Gameplay-Material zum kommenden Action-RPG „Final Fantasy XVI“ veröffentlicht wurde, gab es immer wieder Vergleiche mit Capcoms „Devil May Cry“-Serie. Das ist durchaus verständlich, immerhin wirkt mit Combat Designer Ryota Suzuki jemand am Square Enix-Game mit, der unter anderem am 5. Hauptteil der Character-Action-Reihe beteiligt war. Die Kollegen von Game Informer wollten von ihm wissen, ob Clive gegen Dante bestehen könnte.

Eikon-Dominant vs. Dämonenjäger

Auf die Frage, wer aus einem Kampf zwischen Clive und Dante als Sieger hervorgehen würde, antwortete Suzuki kurz und knapp: „Clive.“ Als Grund führte der „FFXVI“-Macher aus, Clives Eikon-Kräfte als Dominant würden es ihm erlauben, die Power mächtiger Esper nutzen zu können, was ihm im Kampf gegen den erfahrenen Dämonenjäger den entscheidenden Vorteil geben würde. Aus diesem Grund würde Clive ebenfalls „DMC5“-Held Nero besiegen.

Doch wie stark ist „DMC“-Protagonist Dante? Als Halbdämon verfügt Dante bereits in seiner menschlichen Form über gewaltige Kräfte, die sich im Laufe der Jahre noch gesteigert haben. Er ist dazu fähig, Gewichte von 100 Tonnen und mehr ohne nennenswerte Anstrengungen zu stemmen. Darüber hinaus ist er übermenschlich schnell und ausdauernd. Dank seiner enormen Selbstheilungskräfte ist er zudem selbst für andere mächtige Dämonen nur schwer zu töten. Sein Devil Trigger, der mit Clives Eikon-Kräften vergleichbar sein dürfte, verstärken seine ohnehin bereits riesigen Kräfte noch mehr. Clive dürfte also ein harter Kampf bevorstehen.

Dessen ungeachtet soll „Final Fantasy XVI“ auch für Fans anspruchsvoller Character-Action-Games eine echte Herausforderung bieten. Producer Naoki Yoshida („Final Fantasy XIV“) versprach während des Preview-Events in London, dass Clives düsteres Abenteuer selbst erfahrene Spieler und Spielerinnen, die mit herausfordernden Titeln dieser Art bereits vertraut seien, auf eine harte Probe stellen sollen. Mehr zu unseren Hands-On-Eindrücken lest ihr hier.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung soll außerdem eine Demo erscheinen.

Denkt ihr, Clive könnte einen Kampf gegen „Devil May Cry“-Held Dante gewinnen?

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren