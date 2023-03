The Legend of Heroes – Trails into Reverie: Trailer stellt euch die Protagonisten vor

The Legend of Heroes - Trails into Reverie:

In dieser Woche bedachte uns NIS America mit einem frischen Trailer zum im Sommer erscheinenden Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails into Reverie". Dieses Mal dreht sich alles um die Hauptcharaktere, mit denen ihr das Abenteuer bestreitet.

"The Legend of Heroes: Trails into Reverie" erscheint im Sommer 2023.

In diesem Jahr versüßt der Publisher NIS America RPG-Fans das alljährliche Sommerloch mit dem Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“.

Um uns noch einmal auf den Release des Fantasy-Abenteuers im Sommer einzustimmen, stellte NIS America einen frischen Trailer bereit, in dem auf die drei Hauptcharaktere eingegangen wird, mit denen ihr die Kampagne von „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ bestreitet.

Bei den Protagonisten haben wir es mit Lloyd Bannings, Rean Schwarzer und dem mysteriösen „C“ zu tun, die laut Entwicklerangaben ihre ganz eigenen Geschichten spendiert bekamen, die sich dank des Crossroads-Systems immer wieder kreuzen.

Strategische Kämpfe mit mehr Möglichkeiten

Darüber hinaus wird es möglich sein, jederzeit zwischen den drei Hauptcharakteren und ihren Geschichten zu wechseln. „Lloyd Bannings, Leiter der Sondereinheit der Crossbell-Polizei, kämpft erneut für die Freiheit seiner Stadt, nachdem die Unabhängigkeitsfeierlichkeiten von Crossbell durch das plötzliche Wiederauftauchen einer alten Bedrohung unterbrochen werden“, heißt es zur Geschichte des Rollenspiels weiter.

Offiziellen Angaben zufolge wird „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ allerdings nicht nur mit seinen abwechslungsreichen Charakteren und der spannenden Geschichte punkten. Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen von NIS America ein facettenreiches Kampfsystem, das euch im Kampf zahlreiche strategische Möglichkeiten einräumt.

Abschließend ist von mehr als 50 spielbaren Charakteren, die ihr in eure Gruppe aufnehmen könnt, und dem massiven „True Reverie Corridor“-Dungeon die Rede, der mit einzigartigen Bossen beziehungsweise Mechaniken versehen wurde und die Durchschlagskraft eurer Truppe auf eine ernsthafte Probe stellen wird.

„The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ wird am 7. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch erscheinen.

