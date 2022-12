The Legend of Heroes – Trails into Reverie: Veröffentlichungstermin und Story-Trailer

The Legend of Heroes - Trails into Reverie:

"The Legend of Heroes: Trails into Reverie" hat kurz vor Weihnachten nicht nur einen Story-Trailer erhalten. Ebenfalls steht fest, wann der Titel im Westen für Konsolen und PC in den Handel kommen wird. Schon jetzt lässt sich eine Limited Edition vorbestellen.

„The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ wird im Westen am 7. Juli 2023 für PS5, PS4, Switch und PC (via Steam, Epic Games Store und GOG) erscheinen, wie NIS America und Plaion bekanntgaben. Passend dazu kann unterhalb dieser Zeilen ein Story-Trailer angeschaut werden.

Neben der Standardversion wird das Rollenspiel in einer Limited-Edition veröffentlicht, die unter anderem ein Artbook, den offiziellen Soundtrack, ein Steelbook sowie Plüschtiere enthält. Bestellungen werden zum Preis von 99,99 Euro im hier verlinkten Store angenommen.

Erlebt die Geschichte mit mehreren Charakteren

Wer etwas weniger ausgeben möchte, kann ebenfalls zu einer Deluxe Edition greifen, die bei Amazon momentan. Sie umfasst das Spiel, den digitalen Soundtrack zum Download und ein Mini-Artbook.

„The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ erzählt die Geschichte von drei Figuren. Mit dem Crossroads-System können Spieler zwischen Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und der maskierten Figur „C“ wechseln. Versprochen werden mit ihnen taktische Kämpfe mit neuen Features. Hinzu kommen Verbündete und Herausforderungen in den Hallen des True Reverie Corridors.

„Lloyd Bannings, Leiter der Sondereinheit der Crossbell-Polizei, kämpft erneut für die Freiheit seiner Stadt, nachdem die Unabhängigkeitsfeierlichkeiten von Crossbell durch das plötzliche Wiederauftauchen einer alten Bedrohung unterbrochen werden“, so die Macher zur Handlung.

Etwas gedulden müssen sich Fans laut der heutigen Terminankündigung also noch, bis „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ auf den Markt gebracht wird. Nachfolgend kann zunächst der erwähnte Story-Trailer angeschaut werden:

