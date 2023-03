Forspoken: Square Enix spricht von schwachen Verkäufen

Square Enix hat für die kommenden Monate noch das eine oder andere Ass im Ärmel, darunter „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Final Fantasy 16“. Allerdings musste das Unternehmen in diesem Jahr schon einen Rückschlag verbuchen. „Forspoken“ blieb hinsichtlich des Gameplays und der Qualität hinter den Erwartungen zurück, was sich in den Einnahmen des Publishers widerspiegelte.

Das lässt sich einem Auszug aus dem inzwischen lokalisierten Results Briefing vom 3. Februar 2023 entnehmen, in dem Square Enix auf die Finanzergebnisse des bisherigen Fiskaljahres einging. Auch wenn das Briefing nur eine Woche nach der Veröffentlichung von „Forspoken“ stattfand, räumte der Präsident Yosuke Matsuda ein, dass die Kritiken „herausfordernd“ waren.

Das Spiel habe in Bezug auf die Action-Features aber auch positives Feedback erhalten, was nicht zuletzt für die Parkour- und Kampffähigkeiten gelte. Somit wurden „Ergebnisse geliefert, die zur Verbesserung unserer Entwicklungsfähigkeiten für andere Spiele in der Zukunft führen werden“.

„Dennoch waren die Verkäufe glanzlos, und obwohl die Performance neuer Titel mit Veröffentlichungsterminen im Februar und März letztendlich ausschlaggebend sein wird, sehen wir ein erhebliches Abwärtsrisiko für unsere Gewinne im Geschäftsjahr 2022/3“, so Matsuda.

Auch andere Spiele liefen schlechter als erwartet

Während die Veröffentlichung von großen Titeln im Vorjahr eine große Herausforderung darstellte, stellte der Präsident ebenfalls fest, dass „viele der neuen kleinen und mittelgroßen Titel, die wir in diesem Jahr auf den Markt gebracht haben, sich nicht so gut entwickelt haben, wie wir erwartet hatten.“

Einzelne Spiele wurden zwar nicht beim Namen genannt, aber in diese Kategorie würden unter anderem „The DioField Chronicle“, „Valkyrie Elysium“, „Harvestella“, „Star Ocean: The Divine Force“ und „Dragon Quest Treasures“ fallen.

Interne Änderungen wurden bereits angekündigt: Einen Monat nach der Veröffentlichung von „Forspoken“ wurde bekannt, dass der für den Titel verantwortliche Entwickler Luminous Productions im Mai vollständig in Square Enix aufgehen wird.

Ebenfalls kündigte Square Enix kürzlich an, den derzeitigen Präsidenten Yosuke Matsuda durch den Square Enix-Neuling Takashi Kiryu zu ersetzen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre bei einer Versammlung im Juni.

