Square Enix: President wechselt zum Release von Final Fantasy XVI

Square Enix plant rund um den Release von „Final Fantasy XVI“ am 22. Juni 2023 einen Wechsel in der Führungsetage. Wie das japanische Unternehmen in einer Stellungnahme bekannt gibt, wird President Yosuke Matsuda als Geschäftsführer und und stellvertretender Director von Square Enix Holdings zurücktreten. Als sein Nachfolger wurde Director Takashi Kiryu benannt.

Kiryu ist erst seit 2020 bei Square Enix und begann seine Karriere zunächst als General Manager der Abteilung für Unternehmensplanung. Die Position als Director von Square Enix bekleidet er seit Mai 2022. Für den Aufstieg zum President muss allerdings noch eine Aktionärsversammlung im Juni 2023 abgehalten werden, die ihn ins Amt ernennt. Doch der Wechsel an sich sollte bereits in trockenen Tüchern sein.

Grund für Wechsel ist mehr Kreativität

Zum Wechsel schreibt Square Enix, dass der Grund dafür die Steigerung der Kreativität sein soll: „Angesichts des raschen Wandels des Geschäftsumfelds in der Unterhaltungsindustrie soll mit der vorgeschlagenen Änderung das Managementteam mit dem Ziel umgestaltet werden, die sich ständig weiterentwickelnden technologischen Innovationen zu übernehmen und die Kreativität der Unternehmensgruppe zu maximieren, um den Kunden in aller Welt noch mehr Unterhaltung zu bieten.“

Sein Vorgänger Matsuda löste 2013 President Yoichi Wada ab und trat sogar zusammen mit dem Chef von Platinum Games, Kenichi Sato, als Bossgegner in „NieR: Automata“ auf.

In Zukunft wird der neue President Kiryu mit den Blockchain- und NFT-Plänen von Square Enix zu tun haben, da das Unternehmen noch aggressiver in diese Bereiche investieren möchte. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zukunft und Ausrichtung von Square Enix durch den Geschäftsführungswechsel ändern wird.

Quelle: Gematsu

