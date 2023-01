Square Enix: Publisher investiert „agressiv“ in Blockchain- und NFT-Pläne

Für Square Enix ist die Blockchain-Integration in Videospiele weiterhin ein großes Thema. Im aktuellsten Neujahrsbrief wurde die Technologie mehrfach angesprochen.

Während die Kryptowährungen auf einem eher wackeligen Boden stehen, ist es das erklärte Ziel von Square Enix, die Blockchain-Technologie in der Videospielbranche zu etablieren. Daran hat sich in den vergangenen zwölf Monaten nichts geändert. In der neusten Neujahrsansprache erwähnte der Square Enix-Präsident Yosuke Matsuda den Begriff „Blockchain“ ganze 14 Mal.

Schon im Neujahrsbrief für das Jahr 2022 verpflichtete sich das Unternehmen, Spiele mit Blockchain und NFTs zu entwickeln. Im Jahresverlauf folgte die Ankündigung von Plänen zum Verkauf von NFTs.

Square Enix nennt Herausforderungen und Ziele

Im Neujahrsbrief für das Jahr 2023 sprach Matsuda zunächst über die Inflation, Russlands Angriff auf die Ukraine, Preissteigerungen, Unterbrechungen der Lieferkette, Massenentlassungen und die COVID-Nachwirkungen. Angesichts der genannten Faktoren habe Square Enix strukturelle Reformen durchgeführt, um die Zukunft zu sichern.

Auf der Entwicklungsseite gehört dazu der Verkauf der drei westlichen Studios an die Embracer Group, womit Square Enix die Ressourcen bündeln wollte, da die zunehmende Komplexität der Spieleentwicklung „solche Unternehmungen kostspieliger gemacht“ habe.

„In Bezug auf neue Geschäftsbereiche haben wir in unserem mittelfristigen Geschäftsplan drei Schwerpunkt-Investitionsbereiche genannt“, so Matsude. „Unter diesen konzentrieren wir uns am meisten auf Blockchain-Entertainment, dem wir aggressive Investitionen und Geschäftsentwicklungsbemühungen gewidmet haben.“

Während Square Enix überzeugt zu sein scheint, dass sich NFTs und Co im Spielebereich durchsetzen werden, wies Matsuda ebenfalls auf die Kontroversen hin und betonte, dass Japan an der Beherrschung des Web 3.0 arbeitet.

„Unsere Gruppe hat mehrere Blockchain-Spiele auf der Grundlage von Original-IPs in der Entwicklung, von denen wir einige im letzten Jahr angekündigt haben. Und wir treffen Vorbereitungen, die es uns ermöglichen werden, in diesem Jahr noch mehr Titel zu veröffentlichen“, heißt es in der Neujahrsbotschaft weiter.

Und abschließend: „Wir sind auch auf dem Gebiet der globalen Beschaffung von Investitionen tätig und werden uns weiterhin an vielversprechenden Unternehmen beteiligen, unabhängig davon, ob wir sie in Japan oder im Ausland finden. Blockchain war ein Objekt der Begeisterung und eine Quelle des Aufruhrs. Aber jetzt, da wir das im Rückspiegel sehen, hoffen wir, dass Blockchain-Spiele im Jahr 2023 in eine neue Wachstumsphase übergehen werden.“

Ob sich NFTs und ähnliche Initiativen durchsetzen werden, ist offen. Fest steht aber, dass mehrere Unternehmen der Branche einen Teil ihrer Videospiele auf Blockchain-Basis erweitern möchten. Bei den PlayStation-Sammlerstücken handelt es sich allerdings um keine NFTs, wie Sony nach der Ankündigung von PlayStation Stars zügig klarmachte.

