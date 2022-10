Konami: Publisher plant Ingame-Plattform für NFTs

Konami hat sich der NFT-Zukunft verschrieben und möchte eine Plattform entwickeln, über die Spieler in ihren Games mit NFTs handeln können.

Konami glaubt weiterhin an die Zukunft von NFTs und Web3-Diensten wie das Metaverse und möchte die eigenen Bemühungen ausbauen. In diesem Sinne sucht das japanische Unternehmen ein „breites Spektrum an Talenten“, die sich mit dem Systemaufbau und der Entwicklung entsprechender Dienste beschäftigen sollen.

Unter anderem verfolgt Konami das Ziel, eine neue Plattform zu schaffen, über die Spieler innerhalb eines Spiels mit NFTs handeln können.

„Wir haben Forschung und Entwicklung betrieben, um die neueste Technologie in Spiele und Inhalte einzubinden, und planen die Einführung eines Dienstes, bei dem Spieler ihre NFTs (digitale Gegenstände) im Spiel über eine einzigartige Vertriebsplattform mit Blockchain handeln können“,

Konami strebt eine Vertriebsplattform für digitale Gegenstände an, die den Richtlinien für Blockchain-Spiele entspricht. Sie wurden zuvor von der Computer Entertainment Suppliers Association, der Japan Online Game Association und dem Mobile Content Forum aufgestellt.

Das Nutzererlebnis soll erweitert werden

Dem Publisher zufolge können die NFTs im Spiel als Gegenstände verwendet werden, um an Fan-Communities und Events teilzunehmen und mit anderen Diensten und Communities zu interagieren. Letztendlich soll das Nutzererlebnis erweitert werden.

Bei den NFTs handelt es sich um einzigartige, eindeutige und nicht ersetzbare Token, die einen Gegenstand innerhalb einer Blockchain repräsentieren. Sie bieten die Möglichkeit, digitale Gegenstände wie Spiel-Items oder auch Kunstwerke zu besitzen, zu kaufen und zu verkaufen.

Konami konnte mit NFTs vor einiger Zeit erste Erfahrungen sammeln. Im Januar versteigerte das Unternehmen 14 digitale Kunstwerke, die auf klassischen „Castlevania“-Spielen basierten. Sie waren Teil der „Konami Memorial NFT Collection“ und erzielten einen Erlös von 162.000 US-Dollar.

Weitere Meldungen zum Thema NFT:

Das Interesse an NFTs scheint allerdings zu schwinden. Seit April fiel der JPG NFT Index um 70 Prozent. Und seit Mai ging der Wert der Verkäufe auf OpenSea um 75 Prozent zurück. Es ist der tiefste Stand seit Sommer 2021. Investoren suchen zunehmend nach sichereren Anlagemöglichkeiten.

Weitere Meldungen zu Konami.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren