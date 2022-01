Konami: Versteigerung von Castlevania-NFTs angekündigt

Jetzt auch Konami: Nach Ubisofts Vorstoß in das Krypto-Gaming zog der nächste Publisher nach. Das Unternehmen möchte 14 einzigartige Artworks aus der "Castlevania"-Reihe versteigern, wobei NFTs zum Einsatz kommen.

NFTs scheinen das nächste große Ding der Spielebranche zu werden. Nachdem Ubisoft mit der Ankündigung von Quartz eine Menge Aufmerksamkeit erzeugen konnte und ebenfalls viel Kritik einstecken musste, ziehen immer mehr Entwickler und Publisher nach. Das neuste Unternehmen im Bunde ist Konami.

Am Donnerstag kündigte der Publisher, der sich einst mit den „Metal Gear“- und „Silent Hill“-Reihen einen Namen machte, eine „Konami Memorial NFT Collection“ an. Sie enthält 14 einzigartige Artworks aus der „Castlevania“-Reihe und soll deren 35-jähriges Jubiläum feiern.

Artworks werden als NFTs versteigert

Die Collection wird allerdings nicht kostenlos an die Fans übergeben. Stattdessen wird die gesamte Sammlung ab dem 12. Januar 2022 um 22:00 Uhr (UTC) auf dem NFT-Marktplatz OpenSea weltweit versteigert. Details zu allen 14 Kunstwerken können auf der offiziellen Website von Konami eingesehen werden.

Laut Konami soll die NFT-Versteigerung keine einmalige Angelegenheit bleiben, wenn ihr es denn wollt. Das Unternehmen bezeichnet die Memorial-NFT-Initiative als das erste Projekt, das für diesen Bereich geplant ist. Da NFTs und die Blockchain-Technologie noch relativ neu sind, möchte Konami nach dieser ersten Sammlung neue Entwicklungen erforschen und auf das Feedback der Spieler hören, heißt es in einer Stellungnahme.

Falls NFTs bisher völlig an euch vorbeigingen: Dabei handelt es sich um einzigartige, nicht austauschbare Dateneinheiten, die auf einer Blockchain (also einer Art digitalem Hauptbuch) gespeichert sind. Sie geben den Nutzern die Möglichkeit, digitale Gegenstände wie Spiel-Items oder Kunstwerke zu besitzen, zu kaufen und zu verkaufen.

Weitere Meldungen zum NFT-Thema:

Auch Square Enix gehört zu den Unternehmen, die NFTs unterstützen. In einem Neujahrsbrief, der während der Weihnachtspause veröffentlicht wurde, verpflichtete sich der Präsident Yosuke Matsuda mehr oder weniger, Blockchain- und NFT-Spiele in das eigene Spieleportfolio aufzunehmen. Die Äußerungen wurden von einigen Teilen der Spieleindustrie zwar kritisiert. Doch die Anleger scheinen die Ankündigung eher positiv aufzunehmen, wie wir in dieser Woche berichteten.

