Forspoken: Ursprüngliches Konzept war ganz anders als die Release-Version

Laut dem Autoren Gary Whitta hätte die veröffentlichte Version von „Forspoken“ nichts mehr mit der ersten Idee zu dem Spiel zu tun. Whitta ist sowohl als Autor für Spiele als auch für Film und Fernsehen bekannt und war unter anderem an der Telltale-Reihe „The Walking Dead“, „Star Wars: Rebels“ und „Rogue One: A Star Wars Story“ beteiligt.

In dem Podcast „Video Game Writing 101“ von Alanah Pearce von Sony Santa Monica hatte Whitta nun über seine Arbeit an dem ursprünglichen Konzept von „Forspoken“ gesprochen. Diese erste Idee sei von Square Enix ein paar Monate später jedoch komplett umgekrempelt worden.

Whitta war an der frühen Entwicklung beteiligt

In dem Podcast sprach Gary Whitta darüber, dass er an dem sehr frühen Worldbuilding für „Forspoken“ beteiligt war. „Square [Enix] kam vor fünf oder sechs Jahren auf mich zu und sagte: Wir haben diese Idee, wärst du bereit, uns bei der Entwicklung der Welt, der Mythologie und der Geschichte zu helfen“ erzählte der Autor, der daraufhin den Writer’s Room für das Spiel leitete.

Wie das erste Konzept ausgesehen hat, erzählt Whitta jedoch nicht. Einige Zeit später hatte sich Square Enix jedoch dazu entschlossen, „Forspoken“ noch einmal von Grund auf zu verändern. „Eine Sache, von der ich weiß, dass ich zu dem [fertigen] Spiel beigetragen habe, ist der Name der Welt: Athia“, fügt Whitta hinzu. „Das ist buchstäblich das Einzige, von dem ich sicher weiß, dass es von mir stammt und im Spiel vorkommt.“ Allerdings gibt Whitta zu, dass er nicht allzu viel für das Spiel geschrieben hatte, ein paar Dialoge sowie die übergreifende Geschichte.

An der Überarbeitung hätten weder Gary Whitta noch der andere Autor mitgewirkt, der ebenfalls an der ersten Idee für „Forspoken“ gearbeitet hat. Beide waren wegen anderer Verpflichtungen eingebunden. „Einige Monate [nach dem ersten Konzept] kamen sie zu mir und einem der anderen Autoren zurück und sagten: Wir fangen noch einmal von vorne an und setzen die Geschichte komplett neu auf, wir wollen, dass sie jetzt so ist“, erzählt Whitta. „Die Version, die wir gemacht haben, hatte nichts damit zu tun.“

